Алтайским бюджетникам в октябре повысили зарплату
Это уже третье повышение зарплаты сотрудникам бюджетной сферы за 2022 год
2 октября 2022, 10:45, Илья Звягинцев
С октября алтайским бюджетникам на 4% проиндексировали зарплаты. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«Расходы на данные решения запланированы при формировании краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в октябре прошлого года», — сказано в сообщении.
Отмечается, что это уже третье повышение зарплаты бюджетникам за 2022 год. Это направление является одним из приоритетных в работе регионального правительства.
Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроекты об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.
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