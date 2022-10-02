Алтайским бюджетникам в октябре повысили зарплату

С октября алтайским бюджетникам на 4% проиндексировали зарплаты. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Расходы на данные решения запланированы при формировании краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в октябре прошлого года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это уже третье повышение зарплаты бюджетникам за 2022 год. Это направление является одним из приоритетных в работе регионального правительства.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроекты об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.