В Госдуму внесли законопроекты об увеличении МРОТ и прожиточного минимума

Правительство внесло в Госдуму законопроекты об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Соответствующие документы опубликованы в думской электронной базе.

Так, в 2023 году МРОТ планируется установить на уровне 16 242 рублей — рост 6,3%.

Прожиточный минимум в 2023-м составит 14 375 рублей и 15 049 рублей — в 2024-м.

Ранее в Минтруде сообщили, что в следующем году маткапитал вырастет на 65 тысяч рублей.