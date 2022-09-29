В Госдуму внесли законопроекты об увеличении МРОТ и прожиточного минимума
Минимальный размер оплаты труда в 2023 году планируется установить на уровне 16 242 рублей, а прожиточный — 14 375 рублей
29 сентября 2022, 08:15, Никита Черников
Правительство внесло в Госдуму законопроекты об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Соответствующие документы опубликованы в думской электронной базе.
Так, в 2023 году МРОТ планируется установить на уровне 16 242 рублей — рост 6,3%.
Прожиточный минимум в 2023-м составит 14 375 рублей и 15 049 рублей — в 2024-м.
Ранее в Минтруде сообщили, что в следующем году маткапитал вырастет на 65 тысяч рублей.
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