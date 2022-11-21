Алтайским мобилизованным перед отправкой на СВО собирают валенки, варежки, шарфы и свитеры

Команда волонтёров «Добрая воля 22» обратилась к жителям Алтайского края с просьбой помочь в сборе мобилизованным тёплой одежды.

Активисты подчеркнули, что сами военнослужащие обратились с просьбой отправить им валенки.

«Обмундирование — это хорошо, но это только на построение. В жизни, а тем более на войне, другая одежда. Да, есть подразделения, которые находятся в движении, есть те, кто передвигается на транспорте и бегом. Но есть и те, кто лежат в окопах и прикрывают позиции. Часы без движений. Парни очень просят валенки, шерстяные свитеры, варежки и шарфы», — говорится в обращении.

Также волонтёры отметили, что непосредственно в зоне боевых действий вещи очень быстро приходят в негодность: «А порой при отступлениях всё бросается на позициях, много сгорает при обстрелах».

В комментариях предложили каждому поискать в гаражах, на чердаках и других местах складирования какие-либо тёплые вещи, которые могут пригодиться мобилизованным. Также решили договориться с предприятиями края, на которых катают валенки.

Ранее алтайским мобилизованным отправили 42 буржуйки, носки, лекарства и еду.