Алтайский госуниверситет ушел на дистант из-за COVID-19

Алтайский государственный университет ушёл на дистанционный режим работы. Согласно приказу, который опубликовали на сайте вуза, с 3 по 13 февраля обучение будет проводиться исключительно удалённо.

Напомним, ранее аналогичное решение приняли в Алтайском государственном техническом университете им. И. И. Ползунова. Там студенты будут учиться дистанционно с 2 по 13 февраля.

Ранее правительство Алтайского края также перешло на дистанционный режим работы из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Глава региона Виктор Томенко поставил задачу руководителям органов власти минимизировать количество очных мероприятий, в том числе уменьшить число командировок, но при этом держать связь с муниципалитетами.