Алтайский край среди лидеров по количеству уехавших. Из каких регионов бегут активнее?

Алтайский край оказался на пятом месте в стране по оттоку населения, сообщает «Абзац» со ссылкой на данные Росстата за 2021 год.

Больше всего уехало из Кемеровской области — 9,6 тыс. человек, Омской (9,2 тыс.), Оренбургской (8,1 тыс.) и Иркутской (7,7 тыс.) областей и Алтайского края (7,4 тыс. человек). Таким образом, в лидерах по оттоку населения четыре региона Сибири.

Как пояснил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, из сибирских регионов уезжают молодые люди, потому что они не видят там перспектив для самореализации.

«Это, прежде всего, отсутствие перспективной занятости — там, где может быть карьера, профессиональный рост и зарплата на уровне минимум среднероссийской», — указал эксперт.

Прирост населения показали Московская область — 62,7 тыс. человек. Далее идут Ленинградская область (30 тыс.), Краснодарский край (23 тыс.), Москва (16,6 тыс.) и Калининградская область (10 тыс. человек).

Ранее amic.ru рассказал, почему и куда уезжают жители Алтайского края.