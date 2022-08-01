В далёкие края. Почему и куда уезжают жители Алтайского края?

Жители Алтайского края продолжают уезжать из региона. Даже из столицы Алтайского края люди массово едут в другие крупные города России. Многие хотят вернуться назад, но не делают этого. Amic.ru поговорил с уехавшими и спросил у них, чем их новые места жительства лучше «родных пенатов».

По данным Алтайкрайстата, с января по март 2022 года убыль населения в Алтайском крае составила 4,8 тысячи человек, тогда как в январе-марте 2021 года цифра была почти в два раза меньше — 2,6 тысячи человек. 13,9 тысячи человек уехали из региона. Это на 2,2 тысячи человек больше, чем за тот же период 2021 года. 7,7 тысячи человек уехали в другие регионы России, а 6,1 тысячи решили попытать счастье за границей.



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Новосибирск

Жители края едут в сибирские города-миллионники, чаще всего — в Новосибирск и Красноярск. Это самые крупные города СФО, которые конкурируют за звание столицы Сибири.

Новосибирск самый ближний к Барнаулу город. И в плане логистики он самый удобный для барнаульцев. Переехавший туда Алексей отмечает, что близость города к столице Алтайского края — это самый большой плюс Новосибирска. Ведь добраться оттуда до Барнаула можно всего за четыре часа на электричке. Билет стоит 300 рублей, а по льготе — и вовсе чуть больше сотни. Поэтому домой можно ездить чуть ли не каждые выходные, говорит Алексей.

Новосибирск / Фото: amic.ru

Зарплата — главный стимул к переезду. В Новосибирске люди получают больше, чем в Барнауле, отмечает он, а цены на квартиры не намного выше, чем в краевой столице. В магазинах ценники тоже примерно те же, отмечает Алексей.

Что касается досуга, то его в Новосибирске больше, чем в Барнауле.

«Там больше культурных мероприятий, часто проводятся концерты известных исполнителей. Если в Барнауле что-то проводится очень редко, то здесь всё-таки почаще. И в целом культурные события в Новосибирске — частое явление», — говорит Алексей.

Однако, несмотря на обилие мероприятий, мест притяжения в городе не так много. Они проходят на одних и тех же площадках, говорит Алексей. Главными достопримечательностями Новосибирска являются зоопарк, центр города, набережная и торговые центры. Культовых исторических мест, хороших парков и локаций, которые стоит посетить, тут нет, как и в Барнауле, говорит парень.

Ещё один минус в том, что Новосибирск — это грязный город, отмечает Алексей. И когда человек вечером идёт по центру, он часто может увидеть переполненные мусорки. Также Новосибирск — серый город. Он застраивался в советское время, и выглядит «как монолит», рассказывает парень. По его словам, зелени там тоже мало. И в этом отношении Барнаул привлекательнее сибирского миллионника.

«Барнаул куда зеленее Новосибирска, здесь больше исторической застройки, он красивее, гулять по нему приятнее. Однако с точки зрения событий, работы, ритма жизни мне больше по душе Новосибирск», — отмечает Алексей.

Новосибирск / Фото: Антон Дегтярёв

Красноярск

А вот переехавшие в Красноярск барнаульцы, наоборот, хвалят город на Енисее за обилие красивых и благоустроенных общественных пространств. Там есть где погулять, есть хорошие парки, благоустроенная набережная, говорит проживший в Красноярске четыре года барнаулец Максим.

Кроме того, зарплата в Красноярске всё же больше, чем на Алтае, отмечает он, а цены на жильё и продукты, как и в Новосибирске, не сильно отличаются от барнаульских.

Ещё один плюс — близость к горам, говорит Максим. По его словам, от Красноярска до гор можно добраться за полчаса, а от Барнаула до них придётся ехать в лучшем случае три-четыре часа.

Жительница Барнаула Ирина, переехавшая в Красноярск два года назад, также отмечает, что город подкупает комфортностью и близостью к горам. Также из плюсов девушка выделяет большое количество бесплатных мероприятий для горожан.

«Много бесплатных активностей всяких: показы кино, занятия спортом, походы, уличные гулянья несколько раз в неделю. Неплохие музеи, шикарные театры, оркестры, зарубежные гастроли, неплохие спортивные события, лодки», — перечисляет Ирина достоинства Красноярска.

Также среди плюсов города девушка называет более выгодные перелёты в другие города, чем в Барнауле, и качество местных продуктов.

В чём-то Красноярск проигрывает Барнаулу, говорит Ирина. Так, в городе на Енисее хуже медицина, потому что там меньше специалистов. По её словам, сейчас город разрастается, а врачей не становится больше. Таким образом, в поликлинику люди вынуждены записываться более чем за месяц вперёд.

Также в городе есть проблемы с преступностью. По словам Ирины, здесь много мошенников, выделяются целые криминальные районы.

С транспортом в Красноярске также не всё идеально, в автобусах зимой холодно, отмечает Ирина. А столь нужное для города-миллионника метро так и не построили. Ещё в Красноярске много бродячих собак, и это серьёзная проблема, рассказывает Ирина. Впрочем, для Барнаула это тоже актуально, вспоминает она.

Но главный недостаток — экология. Красноярск стабильно попадает в рейтинги самых загрязнённых городов страны, здесь то и дело вводят режим чёрного неба, когда жителям рекомендуют лишний раз не выходить на улицу.

Красноярск / Фото: Антон Дегтярёв

Калининград

Жительница Барнаула Полина уже два года как переехала из Барнаула в самый западный город России — Калининград. По её словам, он во многом превосходит Барнаул. В Калининграде зима длится недолго, снег здесь почти не идёт. «По сравнению с Барнаулом здесь вечное лето», — отмечает Полина.

Девушку в Калининграде привлекает чистый воздух, большое количество зелени, благоустройство и близость к морю и к странам ЕС. Здесь есть старые немецкие дома и другая живописная архитектура. В последнее время здания реконструируются, и город становится лучше, говорит Полина.

Однако коренные жители города приезжих не очень любят. По словам девушки, снобизм «коренных калининградцев» бросается в глаза.

«Таких, как я, называют „понаехами“, и в местных пабликах постоянно обливают грязью. И неважно, что эти „понаехи“ вкладывают деньги в развитие города и обеспечивают новые рабочие места, открывая предприятия», — рассказывает Полина.

Красивая архитектура есть только в центре города, отмечает она. Чем дальше от главной площади — тем больше можно увидеть алкоголиков, гопников и «страшных советских построек».

Летом жителям Калининграда создают проблемы туристы, которые приезжают на море. По словам девушки, транспорт не справляется с такими объёмами и в каждый автобус залезает так много людей, что «становится трудно дышать», объясняет девушка.

Калининград / Фото с сайта города

Краснодар

Те, кто устал от сибирских зим, едут в тёплые места. Среди них популярностью пользуется Краснодарский край. Анна, переехавшая из Барнаула в Краснодар, говорит, что благодаря солнцу настроение у неё стало «приподнятым, будто на отдыхе».

По её словам, дождь там идёт только тёплый, а снег зимой вызывает удивление. Не нужно прогревать машину, долго одеваться и передвигаться по гололёду. Под окнами здесь растут персики, виноград и абрикосы, рассказывает Анна.

При этом если душа соскучилась по снегу, можно найти его в горах, отмечает девушка. Они есть в пределах 60 км от города и дальше.

Зарплаты тут также больше барнаульских. Если в Краснодаре средняя зарплата составила 55,4 тысячи рублей, то в Барнауле 32,8 тысячи рублей.

В Краснодаре богатая культурная жизнь, сюда постоянно приезжают артисты, говорит она, есть много кафе, парков, набережная и аналог московского Арбата — улица Красная, где поют и танцуют музыканты и артисты.

Рядом есть Чёрное и Азовское моря, горы, горячие и минеральные источники, водопады, отмечает Анна. До них ехать от часа до трёх в зависимости от места. Чтобы отдохнуть на море, не надо копить полгода, отмечает она. Добраться туда можно на автобусе за 400 рублей.

Барнаульский вокзал / Фото: Антон Дегтярёв

Кроме того, цены на авиабилеты в Центральную Россию, Европу, Турцию, Грузию и другие регионы дешевле, чем из Барнаула. Еда тут тоже отличная, говорит Анна.

«Молочные продукты с запахом молока, фрукты, овощи — с куста, таких вкусных сроду не ела. На рынке цены дешевле, чем в магазине. Цены на них намного ниже, чем в Барнауле», — отмечает она.

Но в целом жить в Краснодаре дешевле, чем в Барнауле, уверяет Анна. Краснодарцы не платят за отопление, не покупают зимнюю одежду и обувь, меньше тратят на топливо, потому что в жарком климате оно меньше расходуется. Также к столице Краснодарского края не нужно закупать зимнюю резину, отдых и путешествия также дешевле.

Однако в чём-то выигрывает и Барнаул. Так, отмечает Анна, барнаульцы более отзывчивые и открытые, чем краснодарцы. Также в столице Алтайского края лучше развита сфера услуг, уверена девушка.

«В Краснодаре зачастую есть ощущение, что тот, кто оказывает тебе услугу, делает тебе одолжение. Чтобы тебе хорошо отремонтировали машину или даже сделали ногти, нужно найти знакомого и представиться, что ты от него. Тогда тебя не облапошат», — объясняет она.

Градостроительство в Барнауле более продуманное, чем в Краснодаре, говорит Анна. Так, в Краснодаре есть целый район под названием «Музыкальный», который местные жители называют краснодарским Шанхаем. Многие дома там не имеют канализации. Дорог в районе нет, и дома «натыканы» так, что окна упираются друг в друга. Электричество и вода там часто пропадают, отмечает Анна.

«В целом Краснодар довольно хаотичен — то красивый район и роскошный парк, то дыра и какие-то недостроенные дома с колосящимися деревьями на этажах», — говорит девушка.

Ещё одно преимущество Барнаула по сравнению с Краснодаром — дороги, отмечает Анна. В Краснодаре они плохие, и пробки «хуже барнаульских», уверена Анна. Кроме того, мест для парковки часто просто нет, отмечает она.

«Местная фишка — бросить на дороге машину с включённой „аварийкой“ (ибо парковка не найдена, даже платная). И эта машина в итоге создаст пробку», — объясняет уроженка Барнаула.

Краснодар / Фото с сайта города

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — один из самых (если не самый) привлекательных городов для переезда барнаульцев. Жителей краевой столицы там много, и на барнаульцев легко наткнуться в каком-нибудь баре.

Барнаулец Иван живёт в Санкт-Петербурге уже два года и говорит, что пока не жалеет о своём выборе. Для него главный плюс — это не архитектура, а зарплата и расположение. Ивану нравится, что из Санкт-Петербурга можно на выходные съездить, например, в Москву. Рядом также находятся Петергоф, Выборг, Новгород, Ораниенбаум, Кронштадт, можно слетать в Финляндию.

Иван говорит, что для него главным минусом Петербурга является плохой климат.

«Здесь мало солнца, у меня от этого слабость и голова может болеть», — рассказал Иван.

Девушка Аделина из Барнаула переехала только в марте 2022 года, но уже успела оценить жёсткий климат Петербурга. По её словам, в Петербурге приходится долго акклиматизироваться, и у неё этот процесс ещё не закончился.

Из минусов жизни в Северной столице девушка выделяет ещё дорогое жильё. По её словам, зарплаты в Петербурге выше, чем в Барнауле, но вся разница уходит на аренду квартиры.

Санкт-Петербург / Фото: Елена Лепезина

По словам девушки, квартиру здесь можно снять за 20 тысяч рублей, только если очень повезло. Но в среднем на аренду квартиры у людей уходит 30-35 тысяч рублей. Цены за коммунальные услуги также высокие, утверждает она.

По мнению Аделины, еда в Петербурге хуже, чем в Барнауле. При этом цены на неё не больше, чем в столице Алтайского края. Главная потеря в этом плане — вкусная шаурма, отмечает девушка. «В Питере нет шаурмы, есть только шаверма», — объясняет Аделина.

Но плюсы перевешивают минусы, отмечает девушка. Во-первых, в городе удобная система транспорта, говорит она. Есть и метро, и автобусы, которые ходят допоздна, в отличие от Барнаула, «где можно ждать автобуса 100 лет», отмечает уроженка Барнаула.

Работу в Петербурге также найти легче, чем в Барнауле, отмечает она. И платят в столице Алтайского края меньше.

«Даже бариста здесь платят от 45 тысяч рублей. Есть случаи, когда платят, как в Барнауле. Но на такую работу соглашаются только студенты и школьники», — рассказывает девушка.

Кроме того, город выигрывает своими развлечениями, говорит Аделина. Здесь много кафе, ресторанов, музеев, есть бесплатные мероприятия.

«То рок-оперу бесплатно показывают, то бесплатная выставка, то вечер поэзии абсолютно бесплатно. Развлечений здесь намного больше, чем в Барнауле, и ты знаешь, чем себя занять. В Барнауле же делать нечего», — говорит Аделина.

Барнаульцев в Санкт-Петербурге действительно много, и часть из них даже не прочь вернуться в Барнаул, но там они чувствуют себя ненужными, отмечает Аделина.

«Многие барнаульцы хотят обратно, любят Барнаул. Но, к сожалению, получать там хорошо вряд ли смогут. Да, можно устроиться и пробиться в Барнауле, но это труднее. Если бы у нас в городе было больше работы и выше зарплаты, поддержка на работе, обучение, то я бы, наверное, осталась в Барнауле», — отмечает девушка.

Санкт-Петербург / Фото: Елена Лепезина

Москва

Москва в России — самый очевидный вариант для переезда. Это столица, там находятся самые крупные компании в стране, в городе самые высокие зарплаты.

Главный плюс мегаполиса — это, конечно, возможность построить карьеру, рассказывает переехавший в Москву барнаулец Виктор. По его словам, даже если у человека нет опыта работы и хорошего образования, вакансия для него найдётся. Человека могут обучить, и в итоге он будет зарабатывать больше.

К тому же на этой работе будет развитие. Виктор отмечает, что если во многих сферах в регионах часто люди не готовы принимать новое, то в Москве держат руку на пульсе и «смотрят на жизнь более современно».

Кроме того, говорит Виктор, в столицу перебирается большое количество самых способных и талантливых людей. Работая с ними, человек развивается сам.

Самые главные фирмы страны большей частью также базируются в Москве. В регионе же фирм-гигантов, где можно постоянно получать новые компетенции, почти нет.

Москва / Фото: Антон Дегтярёв

Кроме карьерных перспектив, людей привлекает и удобство города, отмечает Виктор. По его словам, Москва — красивый и удобный мегаполис. Там много парков, зелёных мест, велодорожек и исторических зданий. Транспорт работает прекрасно, отмечает он, и он постоянно совершенствуется. В регионе же инфраструктура не развивается такими темпами, отмечает Виктор.

Из минусов Виктор называет то, что в Москве высокий ритм жизни, который «подойдёт не каждому». Цены в ресторанах здесь высокие и барнаульцу будет трудно перестроиться, говорит Виктор. То же самое и с жильём. Купить его здесь практические невозможно, цены очень высокие. Но стоимость продуктов, одежды и техники такая же, как и в Алтайском крае, «хотя зарабатываешь ты больше», объясняет Виктор.

Ещё один значимый минус — дорога. По словам Виктора, даже если человек живёт в Москве, а не в области, он должен закладывать как минимум час на дорогу в одну сторону, а то и больше.

По словам ещё одного переехавшего в столицу барнаульца Максима, Москва — это муравейник. Город перенаселён, и поэтому там тяжело жить, отмечает он.

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