Алтайский край вошел десятку самых привлекательных для переезда регионов
Чаще всего сюда хотят переехать жители Ленобласти
Алтайский край занял восьмое место среди регионов России, куда хотели бы переехать россияне, свидетельствуют результаты опроса hh.ru.
Регион выбрали 2,4% респондентов. О переезде сюда чаще всего задумываются жители Ленобласти (11%), Красноярского края (8%), Новосибирской области (5%), а также Татарстана, Краснодарского края, Волгоградской области и Москвы (по 3%).
«Среди представителей разных профессий, готовых к релокации, о переезде в Алтайский край наиболее часто задумываются менеджеры по персоналу и строители (по 5%), административный персонал и работники транспорта (по 4%), специалисты по продажам (3%), а также рабочий персонал, специалисты из сферы производства, бухгалтеры и начинающие специалисты (по 2% в каждом случае)», — говорится в сообщении.
Лидером рейтинга при этом оказалась Москва, куда хотят переехать 21,7% россиян. Далее перед Алтайским краем следуют Краснодарский край (16%), Санкт-Петербург (11,2%), Ленинградская (5,9%), Калининградская (5,7%) и Московская области (5,5%), а также Республика Крым (4,1%).
Ранее сообщалось, что Алтайский край занял 60-е место в рейтинге регионов по объёму введённого жилья на человека.