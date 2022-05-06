Алтайский край вошел десятку самых привлекательных для переезда регионов

Алтайский край занял восьмое место среди регионов России, куда хотели бы переехать россияне, свидетельствуют результаты опроса hh.ru.

Регион выбрали 2,4% респондентов. О переезде сюда чаще всего задумываются жители Ленобласти (11%), Красноярского края (8%), Новосибирской области (5%), а также Татарстана, Краснодарского края, Волгоградской области и Москвы (по 3%).

«Среди представителей разных профессий, готовых к релокации, о переезде в Алтайский край наиболее часто задумываются менеджеры по персоналу и строители (по 5%), административный персонал и работники транспорта (по 4%), специалисты по продажам (3%), а также рабочий персонал, специалисты из сферы производства, бухгалтеры и начинающие специалисты (по 2% в каждом случае)», — говорится в сообщении.

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Недвижимость Алтайский край занял 60 место в рейтинге регионов по объёму введённого жилья

Лидером рейтинга при этом оказалась Москва, куда хотят переехать 21,7% россиян. Далее перед Алтайским краем следуют Краснодарский край (16%), Санкт-Петербург (11,2%), Ленинградская (5,9%), Калининградская (5,7%) и Московская области (5,5%), а также Республика Крым (4,1%).

Ранее сообщалось, что Алтайский край занял 60-е место в рейтинге регионов по объёму введённого жилья на человека.