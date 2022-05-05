Алтайский край занял 60 место в рейтинге регионов по объёму введённого жилья

Алтайский край занял 60 место в рейтинге российских регионов по вводу жилья на человека, сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию, объём введённого жилья в 2021 году в регионе составил 0,436 м² на человека. Среди соседей этот показатель выше у Республики Алтай (0,683 м², 18 место) и Новосибирской области (0,721 м², 15 место).

Самые высокие позиции при этом — у Ленобласти (1,772 м²), Калининградской области (1,237 м²) и Подмосковья (1,186 м²).

Всего за прошлый год в Алтайском крае ввели 989 тыс. м² нового жилья. Обеспеченность населения жилой недвижимостью составила 25,3 м² на человека, свидетельствуют данные рейтинга.

Ранее сообщалось, что стоимость частных домов в Барнауле и пригороде за год резко выросла.