Алтайский край вошел в пятерку регионов России с наибольшей миграционной убылью

Алтайский край вошел в пятерку регионов с наибольшей миграционной убылью в 4848 человек. В Росстате подвели итоги миграции населения за первые пять месяцев года — население страны сократилось на 75 270 человек.

Первое место по миграционному оттоку заняла Москва (-15 293 человека), второе место — Приморский край (-5493), третье место — Белгородская область (-5173). Опередить Алтайский край смогла и Иркутская область с оттоком в 4918 человек.

Напомним, что в Алтайском крае миграционная убыль ускорилась в два раза по сравнению с 2022 годом. На территорию региона переехали 9077 человек. 3016 — из заграницы, а из других регионов 6061 человек.