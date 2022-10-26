Алтайский Минтранс не намерен отказываться от строительства дорогой развязки в Барнауле

Министерство транспорта Алтайского края проведёт аукцион по поиску подрядчика строительства развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле в середине ноября 2022 года. Несмотря на уменьшение дорожного фонда региона, ведомство не намерено отказываться от амбициозного проекта. Изначально возводить сложный дорожный объект планировали летом этого года. Однако строителям пришлось провести дополнительную экспертизу, благодаря чему развязка «подешевела» с 3,9 до 3,2 миллиарда рублей. Об этом во время пресс-конференции заявил министр транспорта края Антон Воронов.

Когда начнётся строительство развязки?

Проект подготовлен и прошёл государственную экспертизу. Сейчас идёт его пересчёт. Победитель сможет приступить к строительным работам уже в следующем году.

«Готовятся документы на проведение конкурсной процедуры. На торги выйдем во второй декаде ноября. Строительство будет проходить в 2023-2024 годы. Это крупнейший объект, который мы будем делать за счёт инфраструктурных кредитов. Отказываться от проекта мы не планируем. Всё уже готово для старта работ», — отметил Антон Воронов.

Министр подчеркнул, что речи о заморозке проекта в связи с уменьшением дорожного фонда на следующий год не идёт. Дорожный фонд края в 2023 году составит 15,3 млрд рублей. С учётом дополнительных направлений расходования (инфраструктурные кредиты, приобретение техники) всего на дорожное хозяйство будет направлено 19,7 млрд рублей. При этом в 2022-м на ремонт потратили около 22 миллиардов.

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Что известно о проекте развязки?

Проект разработали специалисты компании «Алтайиндорпроект». После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе «У Григорича», которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке — 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Сейчас данный участок краевой столицы не справляется с потоком транспорта. В пиковые часы нагрузка достигает 38 тысяч автомобилей в сутки. После реконструкции участок сможет принимать до 68 тысяч машин. На время строительства развязки закрывать дорогу для автомобилей не планируют. Но ограничения некоторые всё же введут: скорость движения не будет превышать 40 километров в час. При этом самые сложные работы дорожники постараются выполнять в ночное время.