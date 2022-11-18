Алтайский Минздрав поручил главврачу больницы выяснить, почему сотрудники не получили ковидные выплаты

Минздрав Алтайского края поручил разобраться в ситуации с ковидными выплатами около 70 сотрудникам Центральной горбольницы № 1 Бийска.

«Поручение дано главврачу. В медорганизации сейчас проводится внутренняя проверка», — рассказали в министерстве.

Ранее сотрудники инфекционного отделения горбольницы сообщили, что собранные ими документы, подтверждающие факты заражения и их болезни, так и не дошли в адрес Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования. При этом медики подчеркнули, что когда пытались уточнить, на какой стадии находится процесс оформления выплат, получали угрозы увольнения.

В Минздраве указали, что в рамках внутренней проверки в больнице расследуют факт несвоевременного направления документов и «выявляют причины этого, чтобы принять меры реагирования».

«По итогам проверки документы будут переданы в ФСС, где должны решить — правомерны ли выплаты. Ситуация — на контроле», — заверили в министерстве.