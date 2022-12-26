Алтайский Минздрав проверяет снижение на треть зарплат медсестёр краевой больницы

В ведомстве указали, что у больницы отсутствует кредиторская задолженность

26 декабря 2022, 11:19, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае проводят проверку по поводу снижения зарплат среднего медперсонала в краевой клинической больнице, пишет «Толк».

Ранее сообщили, что с апреля-мая этого года медсёстры начали получать примерно 23 тыс. рублей в месяц, при этом в прошлом году зарплата была не меньше 35 тысяч. Снижение никак не связано с отменой ковидных выплат — речь идёт об обычной оплате труда за ставку.

«В Минздраве не назвали средние размеры зарплат медсестер в краевой больнице и их динамику, а также методику расчета. В ответе министерства говорится только о методике: перечисляются документы, на основании которых формируется зарплата, а также объясняется, что зарплата сотрудника включает в себя „оклад, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера“. А конкретные данные содержатся в трудовых договорах, коротко сообщили в минздраве», — отмечает издание.

Также в ведомстве указали, что у больницы отсутствует кредиторская задолженность. Ранее сотрудники учреждения заявили, что сокращение зарплат происходит из-за якобы долгов.

По другой версии, зарплаты уменьшаются якобы из-за общей ситуацией в здравоохранении — его финансирование в крае снижается.