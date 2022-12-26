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Алтайский Минздрав проверяет снижение на треть зарплат медсестёр краевой больницы

В ведомстве указали, что у больницы отсутствует кредиторская задолженность

26 декабря 2022, 11:19, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае проводят проверку по поводу снижения зарплат среднего медперсонала в краевой клинической больнице, пишет «Толк».

Ранее сообщили, что с апреля-мая этого года медсёстры начали получать примерно 23 тыс. рублей в месяц, при этом в прошлом году зарплата была не меньше 35 тысяч. Снижение никак не связано с отменой ковидных выплат — речь идёт об обычной оплате труда за ставку.

«В Минздраве не назвали средние размеры зарплат медсестер в краевой больнице и их динамику, а также методику расчета. В ответе министерства говорится только о методике: перечисляются документы, на основании которых формируется зарплата, а также объясняется, что зарплата сотрудника включает в себя „оклад, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера“. А конкретные данные содержатся в трудовых договорах, коротко сообщили в минздраве», — отмечает издание.

Также в ведомстве указали, что у больницы отсутствует кредиторская задолженность. Ранее сотрудники учреждения заявили, что сокращение зарплат происходит из-за якобы долгов.

По другой версии, зарплаты уменьшаются якобы из-за общей ситуацией в здравоохранении — его финансирование в крае снижается.

Комментарии 13

  • и так во всех больницах края. ответы красивые и медики увольняются группапи
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Тех, кто пашет на "земле", сокращают или доводят до того, что они бегут сломя голову. При этом руководства меньше не становится. Моя знакомая ходила на дежурство через 2 суток на третьи, теперь она дежурит через сутки. Скоро тех, кто может укол и систему поставить не будет, будут только министры, главврачи, замы, старшие, старшие над старшими и т.д. Над каждым подчиненным по 2-3 руководителя с очень приличной зарплатой. У среднего персонала копейки, а в среднем рапортуют, что все и всем хорошо. Издевательство над рядовыми специалистами повсеместно.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Минздрав сам себя проверяет?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Я наверное, ничего не понимаю, но ответьте мне, граждане медики, на мой незамысловатый вопрос: волею судеб оказался в Горке, не знаю как она сейчас правильно называется, но это та самая Горка, что на Камсе. Сидят молодые, до 30 лет лбы, у всех телефоны не за даже 40 тысяч, все в Кроксах, которые тоже не как тапочки стоят, у двоих цепи с гимнастом толщиной в мизинец, наушнички Эйрподсы под 20 килорублей, никто видно не голодает - все упитанные, цвет лица - прям на обложку глянца,везде компьютеры, они больше ничего руками не пишут, отношение к пациентам прямо на «отвяжись»… и вот скажите мне - это инопланетяне прилетели, или просто некоторые привыкли жалобиться и клянчить прибавку? Причём, это не единичный факт. После Горки наблюдения из районной взрослой поликлиники, слава Богу не из окраинной, но все же она обычная районная - так там также не доходяги работают, внешне у всех всё в полном порядке, признаки достатка на виду. Ни одного в рваной старой спецодежде не видел, ни один не в китайском масс-маркете или упаси Господь с дешевым телефоном.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • А в краевом центре материнства и детства (5роддом)г Барнаула и того хлеще!!!Всех санитарок перевели в уборщицы помещений,а обязанности остались всё те же , что бы не платить за вредность,а вредность на каждом шагу,то беременные ВИЧ,сифилис, туберкулёз и со многими другими инфекционными заболеваниями,кто же интересно за этими беременными убирает и проводит санитарную обработку мест пользования,медсёстра ,что ли??? А зарплата за суточную работу - нищенская,на эту бы зарплату заставить жить главного врача Смирнова К.В. и ему подобных!!!!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Написала
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, у моей мамы медсестры с 30 летним стажем зарплата в 18-20 тыщ, какие 23? Вы о чем? Про лбы до 30 лет, возможно с родителями живут, либо на обеспечении мужей сидят, плюс доступность кредита повсеместная, по пять лет выплачивают -зато с айфоном, с шубе...много таких знаю: все в кредитах, в ипотеке, но телефон за 100 тыщ. машина за миллион-два, а зарплата 30-40.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Как-то года 2 назад ВВП в очередной раз пытался повысить реальные зарплаты медикам, медсестрам и даже водителям скорой помощи (как раз ковидоэпопея начиналась). Но походу выполнения поручения оклады повысили, а надбавки урезали, в результате в лучшем случае медсестры остались с тем же доходом, а кто-то даже потерял. Когда на встрече с руководством был задан резонный вопрос как же так, ведь Путин поручил увеличить реальную ЗП медикам, то был получен ответ: "ваш Путин далеко а мы рядом". Не дословно, но близко к тексту.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Сами сотворили это нарушив требование Путина а теперь корчат из себя что они не причем.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Берегите здоровье.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • при окладе медсестер в 7000 руб., а врачей 10000 руб. по существующей тарифной сетке при работе на одну ставку , 23000руб. это вообще супер...Поэтому и работают бедолаги на 1,5 - 2-е ставки получая при этом 35000-40000 руб. чтобы как-то содержать свои семьи работая на износ , пока ноги носят...
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а ты пришёл посмотреть кто в чём ходит? Я м/с, работаю, как назвал, горке, и работаю на 2 ставки, чтобы хоть что-то заработать. Да зарплата у нас просто низкая, приходится жить на работе, противно читать когда пишут про медиков, что они плачут, какие они не хорошие. Если нет добрых слов лучше помолчите.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Какие цепи? У нас сын ещё не женат , так мы содержим и кредит его платим и кормили и одеваем, а его копеек и на жрачку не хватит
    27 декабря, Гость   Ответить
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