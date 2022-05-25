Алтайский олень заметил камеру наблюдения и пришел поздороваться с подглядывающими

Минприроды Алтайского края с недавних пор взяло за правило приветствовать посетителей своего паблика в ВК мимишными роликами с парнокопытными посетителями лесных кормушек в лесничествах.

На них снято, как лоси и олени приходят к кормушкам не только за едой, но и за лакомством — солью. Минерал очень необходим этим животным, так как редко встречается в природе в доступном для них виде. А из-за недостатка минеральных веществ звери готовы совершать длительные переходы в поисках соли, которая помогает им восполнять дефицит микроэлементов, повышает иммунитет и стимулирует пищеварение.

Одно из видео сотрудники краевого Минприроды подписали философски:

«А в лесу нет ни пробок, ни малаховских колец, ни Павлика, ни моста через ж/д. Там есть лоси, соль и безмятежность...»

Напомним, что ранее в мае сотрудники Алтайского биосферного заповедника сняли на видео, как медведь сломал указатель у Телецкого озера.