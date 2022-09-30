Алтайский омбудсмен выяснил, как живут мобилизованные в омском палаточном лагере

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин обсудил с омской коллегой Ириной Касьяновой вопросы размещения и бытового обеспечения мобилизованных из края.

«Поступают вопросы жителей региона, обеспокоенных условиями размещения своих близких, направленных в рамках частичной мобилизации в Омскую область», — пояснили в сообщении.

Касьянова рассказала Ларину, что посещает места размещения мобилизованных, а накануне встречалась с призванными из Алтайского края. По её словам, жалоб от них не поступило: сейчас они размещены в общежитиях казарменного типа и в палаточном городке в воинской части.

Сейчас обустраивается быт мобилизованных, им выдаётся положенное обмундирование. Есть водоснабжение, работают полевые кухни и мобильный медицинский центр, где в случае необходимости направляют на обследование в военный госпиталь.

Ранее алтайские мобилизованные, которых направили в Омскую область, показали быт в казарме и курочку.