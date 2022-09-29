«Покушать есть, не переживайте». Алтайские мобилизованные показали быт в казарме и курочку

Жители Змеиногорского района, попавшие под частичную мобилизацию и отправленные на учения в Омскую область, рассказали, что всё у них нормально. Видео опубликовал «Инцидент Рубцовск».

«Говорят, у солдат кушать нечего. Вот, есть курочка — в „Пятёрочке“ взяли. Не нагоняйте панику. Пока всё тут нормально. Телевизор есть, всё есть. Парни в магазинах и на перекуре. Пока нормально, не знаю, как дальше будет», — отметил один из призванных.

Он подчеркнул, что в казарме — все из Змеиногорского района. Впереди их ждут учения на полигоне, а позже земляков отправят, вероятно, в зону проведения СВО.

Ранее Минобороны РФ на видео показало, как проходит боевая подготовка мобилизованных на полигоне.