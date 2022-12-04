Алтайский Росприроднадзор вновь решил купить люксовые внедорожники

Алтайский Росприроднадзор продолжает попытки купить люксовые внедорожники, которые крайне нужны для работы, пишет «Бийский рабочий».

Напомним, ранее ведомство хотело купить два внедорожника стоимостью около 9 млн рублей, но из-за критики общественности отказалось. Однако, как оказалось, отменённая госзакупка вновь опубликована.

«Сейчас запросы скромнее, но ненамного. Убрали холодильник в подлокотнике и белый кожаный салон. Итоговая цена составила 6,6 млн руб. В ведомстве уверяют, что эти автомобили нужны для взятия пробы воды и воздуха», — отмечает издание.

Закупка уже согласована с Минпромторгом РФ. Уже нашёлся поставщик.

Издание задаётся вопросом, почему, например, «УАЗ Патриот» не подходит для взятия пробы и воды.