Алтайский Росприроднадзор вновь решил купить люксовые внедорожники
Автомобили нужны для взятия пробы воды и воздуха
Алтайский Росприроднадзор продолжает попытки купить люксовые внедорожники, которые крайне нужны для работы, пишет «Бийский рабочий».
Напомним, ранее ведомство хотело купить два внедорожника стоимостью около 9 млн рублей, но из-за критики общественности отказалось. Однако, как оказалось, отменённая госзакупка вновь опубликована.
«Сейчас запросы скромнее, но ненамного. Убрали холодильник в подлокотнике и белый кожаный салон. Итоговая цена составила 6,6 млн руб. В ведомстве уверяют, что эти автомобили нужны для взятия пробы воды и воздуха», — отмечает издание.
Закупка уже согласована с Минпромторгом РФ. Уже нашёлся поставщик.
Издание задаётся вопросом, почему, например, «УАЗ Патриот» не подходит для взятия пробы и воды.