Алтайский СК выясняет, насколько морозы виноваты в падении температуры в школах до +5

В Алтайском крае организовали проверку из-за низкой температуры в образовательных учреждениях Камня-на-Оби, сообщает региональный СК.

Накануне «Каменские известия» рассказали, что в школах настолько низкая температура, что детям приходится заниматься в верхней одежде, а также учеников начали переводить на дистанционное обучение. По словам школьников и преподавателей, в кабинетах около +10 градусов, а в некоторых учреждениях температура опустилась до +5.

Начальник Управления образования администрации Каменского района Оксана Иванова пояснила, что в школах похолодало из-за морозов на улице.

«В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале СМИ, а также дать юридическую оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к своим обязанностям по надлежащему обеспечению теплом учреждений социальной сферы города. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в СК.

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