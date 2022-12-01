«Полный дубак». Жители Барнаула массово жалуются на холод в квартирах

Жители Барнаула из разных районов города в период сильных морозов жалуются на проблемы с отоплением. Люди пишут, что в их квартирах меньше +20, а то и +15 градусов, они ходят по дому в кофтах и штанах и спят под несколькими одеялами. Amic.ru собрал комментарии горожан и выяснил, насколько серьёзные проблемы с теплом в краевой столице.

«Не согреешься даже дома»

Так, например, житель дома на ул. Попова, 56, в сообществе «Барнаул 22» пишет, что в его квартире всего 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется во всех подъездах, рассказывает amic.ru Данил, проживающий по этому адресу.

По словам мужчины, в ходе недавней проверки (её организовали районные власти совместно с управляющей компанией) температура в доме была в норме — 23 градуса. Однако все жители дома отмечают, что в прошлые годы было тепло, а сейчас они замерзают и у всех градусники показывают меньше 20 градусов по Цельсию.

У Татьяны, которая живёт по адресу ул. Чудненко, 20, тоже холодно: всего +15 градусов. Обращения в управляющую компанию не дают результата.

«Полдня не брали трубку, потом скидывали. Когда до них дозвонились, заявку вроде приняли, но на этом всё. Звонили им ещё несколько раз, женщина отвечает, что заявку передала, и бросает трубку. Второй день уже так», — рассказала девушка amic.ru.

По словам Татьяны, проблемы с температурой наблюдаются в их доме каждый год, однако раньше их устраняли быстро, а сейчас они тянутся уже несколько дней.

«Полный дубак», — так характеризуют ситуацию в своих квартирах жители дома на ул. Георгия Исакова, 117.

«В том году жара была, а сейчас даже трубы еле тёплые и стояк практически холодный. Ужас какой-то. С улицы придёшь и не согреешься даже дома», — написала во «ВКонтакте» жительница дома Татьяна Усольцева.

Amic.ru она рассказала, что звонила в ЖЭК «Петровское», и там ей ответили, что «по всему городу в домах холодно и никто не в курсе, когда будет дано отопление в полном объёме».

По словам Татьяны Усольцевой, если в прошлом году по дому можно было ходить в халате и в майке, то в этом году нужно надевать шерстяные носки, тёплые кофты, штаны, сверху накидывать халат и спать под двумя одеялами.

Из-за «собачьего холода» под двумя одеялами спит и житель дома на ул. Мусоргского, 24. Жительница дома на ул. Малахова, 65, Анна Воронцова рассказывает amic.ru, что в её квартире днём всего 16-17 градусов тепла, а ночью она опускается до 12-15 градусов. Все в доме мёрзнут, а ЖЭУ разводит руками и говорит, что «ничего не может сделать».

Обогреватель / Фото: amic.ru

Жители дома 28 ноября оставляли заявку в ЖЭУ на замер температуры, но специалисты к ним пока так и не пришли и в ЖЭУ перестали отвечать на звонки, рассказывает Воронцова. Сейчас жители спят одетые и боятся, что температура опустится ещё ниже. Татьяна вынуждена включать духовой шкаф, чтобы хоть как-то согреться.

Женщина, проживающая в доме на ул. Солнечная Поляна, 37, также сообщает, что у неё дома «ужасный холод».

«На пластиковых окнах лёд, пол ледяной, у меня ребёнок маленький, мужа мобилизовали», — пишет она.

В Telegram-канале СГК люди также сообщают о проблемах теплоснабжения. Например, жительница дома на ул. Георгия Исакова, 169, рассказывает, что из-за холода она спит в носках, штанах и махровом халате.

И это далеко не все возмущения барнаульцев по поводу ситуации с отоплением. О холоде в квартирах в сообществе «Барнаул 22» пишут жители домов на улицах 80-й Гвардейской Дивизии, 4а; Эмилии Алексеевой, 5/1; Юрина, 114а; Беляева, 21; Беляева, 30; Телефонная, 50; пр. Ленина, 112, 96а и 150; Веры Кащеевой, 12; Солнечная Поляна, 23; Антона Петрова, 65; Никитина, 107; Чайковского, 37 и Телефонная, 42.

В квартирах на Глушкова, 32, и на ул. Короленко, 3, температура — 13 градусов тепла, на Чайковского, 4, — 16 градусов, в Северном Власихинском проезде и на Кавалерийской, 3, — 17 градусов, на ул. Веры Кащеевой — 18 градусов, столько же — на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 29/1 и на Петра Сухова, 77а.

В городе проблемы с теплом?

В Telegram-канале Сибирской генерирующей компании, отвечающей за отопление в краевой столице, подчёркивают, что их «источники и теплосети работают в штатном режиме и подают ресурс исправно». Но при этом в СГК признают, что получают много жалоб на холод в квартирах. По возможности жалобы проверяются.

«По большинству жалоб мы направляем инспекторов с проверкой. Они смотрят параметры работы тепловых узлов, проводят замеры и при необходимости дают предписание увеличить подачу тепла на доме. Но причины недостаточной температуры в квартирах часто бывают вне их компетенций и кроются в работе внутридомового оборудования», — рассказали в компании.

В СКГ отмечают, что сейчас в работе находятся восемь котлов и пять турбин ТЭЦ-2, а также пять котлов и три турбины ТЭЦ-3. Суммарная нагрузка станций — 690 МВт. Специалисты подчёркивают, что они ежедневно проводят обходы тепловых сетей.

Батарея / Фото: amic.ru

Что делать?

СГК в своём Telegram-канале по поводу претензий жителей советует:

«Если у вас есть жалобы на качество теплоснабжения, то сначала нужно позвонить в управляющую организацию. При необходимости её специалисты привлекут тепловую инспекцию СГК к регулировке режимов подачи тепла».

СГК даёт и рекомендации специалистам управляющих компаний, чтобы настроить систему отопления:

— слесарь из УК должен выяснить, холодно только в одной квартире или по всему стояку;

— если холодно только в одной квартире, слесарь проверяет, открыты или закрыты вентили и поступает ли через них тепло в батарею. Если вентили неисправны, то собственник их заменяет, если они рабочие, то проверяет, завоздушена ли батарея. При необходимости слесарь спускает воздух;

— если же холодно у всех по стояку, то в доме нет циркуляции по стояку. В этом случае слесарь спускает воздух со всего стояка. Если и это не помогло, то, возможно, неисправны вентили на стояке. Далее слесарь проверяет работоспособность вентилей и в случае неисправности меняет их;

— но если ничего не помогает, он производит регулировку по стоякам, а именно: замеряет температуру на всех стояках и определяет, где тепла идёт много, а где мало; производит регулировку балансировочным клапаном, установленным на стояке. После регулировки специалист замеряет температуру батарей по стояку.

Amic.ru написал запрос в компанию, спросил о причинах массовых проблем с теплоснабжением в Барнауле и ждёт ответ в ближайшее время.

СГК / Фото: amic.ru

Что советуют власти?

Мэрия Барнаула в соцсетях в ответ на претензии горожан рекомендует им обращаться либо в управляющую компанию, либо в диспетчерскую службу района. Телефоны служб такие:

Железнодорожный район — 62-56-95;

Индустриальный район — 47-51-83;

Ленинский район — 54-44-49;

Октябрьский район — 24-74-98;

Центральный район — 63-08-25.

Напомним, что студенты ветеринарного корпуса Алтайского аграрного университета на ул. Попова, 276, пожаловались на то, что замерзают в аудиториях. Температура в кабинетах — 12 градусов, из-за этого молодые люди заболевают и уходят на больничные. В пресс-службе вуза amic.ru рассказали, что уже перенесли пары из холодных аудиторий.

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