Алтайское Минприроды рассказало о лосе, который «пробрался» в Нагорный парк в Барнауле

В министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края рассказали о лосе, которого заметили сегодня на территории Нагорного парка в Барнауле. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место незамедлительно выехали госохотинспекторы и обнаружили испуганного молодого лося бродившего по парку.

Отмечается, что инспекторы несколько раз пытались отогнать его на безопасное расстояние от людей по руслу реки Обь, однако животное все равно возвращалось обратно. Сейчас ведомством ведется наблюдение за молодым лосем, поскольку собравшиеся на месте горожане пугают его.

В сообщении подчеркивается, что повышенное внимание людей к лосю мешает сопроводить животное в лес. Кроме того, его реакция в экстремальной ситуации может быть непредсказуемой и в результате могут пострадать люди.

«К спасению дикого животного уже подключились сотрудники полиции и специалисты ветеринарной службы. В случае, если лось сам не изъявит желание покинуть туристическую зону, ветеринары будут „усыплять“ его и вывозить подальше от людей в лес. До того момента пока лесной житель не придет в себя и не встанет уверенно на ноги специалисты Минприроды будут нести караул», — заключили в ведомстве.

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Общество В Барнауле рядом с Нагорным парком бегает дикий лось

Напомним, что первыми животное заметили сотрудники FM-Продакшн, чей офис находится недалеко от этого места. Перебежавший дорогу лось перелез через бетонное ограждение и скрылся в зарослях.