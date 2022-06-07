В Барнауле рядом с Нагорным парком бегает дикий лось
7 июня в нагорной части Барнаула был замечен дикий лось, который перешёл через проезд Выставочный взвоз
7 июня 2022, 13:59
Животное заметили сотрудники FM-Продакшн, чей офис находится недалеко от этого места.
Перебежавший дорогу лось перелез через бетонное ограждение и скрылся в зарослях.
Откуда он взялся в этом месте, неизвестно, хотя рядом находится барнаульский бор, где водятся лоси, но до Выставочного взвоза копытному пришлось идти по обжитой территории.
Чтобы он не поранил себя и от испуга не напал на барнаульцев, его необходимо вывезти в лес. Редакция amic.ru поставила в известность правоохранительные органы.
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