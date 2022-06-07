В Барнауле рядом с Нагорным парком бегает дикий лось

Животное заметили сотрудники FM-Продакшн, чей офис находится недалеко от этого места.

Перебежавший дорогу лось перелез через бетонное ограждение и скрылся в зарослях.

Откуда он взялся в этом месте, неизвестно, хотя рядом находится барнаульский бор, где водятся лоси, но до Выставочного взвоза копытному пришлось идти по обжитой территории.

Чтобы он не поранил себя и от испуга не напал на барнаульцев, его необходимо вывезти в лес. Редакция amic.ru поставила в известность правоохранительные органы.