Алтайского депутата обвинили в завышении своей зарплаты на посту директора спортшколы
Присвоенными деньгами он «распорядился по собственному усмотрению»
14 октября 2022, 15:31
В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении депутата Каменского районного Собрания депутатов, подозреваемого в присвоении и растрате, сообщает региональный СК.
«В 2021 году подозреваемый, занимая должность директора Каменской спортивной школы, неправомерно увеличивал себе и двум подчинённым заработную плату и иные выплаты», — рассказали в ведомстве.
По версии следствия, депутат присвоил более 79 тысяч рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению. В настоящее время следователи продолжают сбор доказательств по уголовному делу.
Ранее в отношении главы района Алтайского края возбудили дело из-за незаконных премий.
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