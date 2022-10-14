Алтайского депутата обвинили в завышении своей зарплаты на посту директора спортшколы

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении депутата Каменского районного Собрания депутатов, подозреваемого в присвоении и растрате, сообщает региональный СК.

«В 2021 году подозреваемый, занимая должность директора Каменской спортивной школы, неправомерно увеличивал себе и двум подчинённым заработную плату и иные выплаты», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, депутат присвоил более 79 тысяч рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению. В настоящее время следователи продолжают сбор доказательств по уголовному делу.

Ранее в отношении главы района Алтайского края возбудили дело из-за незаконных премий.