Алтайскому краю требуется около 4 млрд рублей для постройки жилья в сельской местности

Как отметил губернатор Виктор Томенко, средства планируют получить к 2024 году

23 декабря 2022, 07:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

Строительство жилья для переезжающих в сельскую местность врачей и учителей в Алтайском крае потребует около 4 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, губернатор Виктор Томенко рассказал, что власти региона рассчитывают получить финансирование на возведение домов малой этажности в районах к 2024 году.

Напомним, что в ноябре, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, Томенко попросил включить в Федеральную адресную инвестпрограмму (ФАИП) на 2023 год строительство многоквартирных домов для приезжающих в сельскую местность врачей и учителей. Сейчас в крае есть сложности с обеспечением молодым специалистов по программе «Земский доктор» и «Земский учитель».

Как отметил губернатор, речь идёт примерно о 700 многоквартирных домах малой этажности — для их постройки потребуется финансирование в объёме 4 млрд рублей.

«Естественно, всё не бывает за один год, это может быть среднесрочная программа, её можно было бы последовательно реализовывать», — сказал глава региона.

Томенко подчеркнул, что сейчас прорабатывается необходимый пакет документов для подачи заявления и включения в ФАИП. Также уточняется перечень населённых пунктов, в которых эти дома можно бы было построить.