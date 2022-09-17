Авария с участием мотоколонны произошла на выезде из Барнаула

На въезде в Барнаул произошла авария с участием колонны байкеров. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

По предварительным данным, один из участников пробега, приуроченного к закрытию мотосезона, столкнулся с внедорожником.

Сообщается, что серьезных травм участникам ДТП удалось избежать, однако на некоторое время на участке дороги образовалась пробка.

Ранее сообщалось, что на Чуйском тракте девушка погибла в результате столкновения двух иномарок.