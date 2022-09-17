Авария с участием мотоколонны произошла на выезде из Барнаула
Из-за происшествия на участке трассы образовалась пробка
17 сентября 2022, 18:45, Илья Звягинцев
На въезде в Барнаул произошла авария с участием колонны байкеров. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
По предварительным данным, один из участников пробега, приуроченного к закрытию мотосезона, столкнулся с внедорожником.
Сообщается, что серьезных травм участникам ДТП удалось избежать, однако на некоторое время на участке дороги образовалась пробка.
Ранее сообщалось, что на Чуйском тракте девушка погибла в результате столкновения двух иномарок.
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