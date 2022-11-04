Авиарейс Москва — Барнаул приземлился в Новосибирске из-за тумана
Борт 40 минут кружил над столицей Алтайского края, но так и не смог приземлиться
4 ноября 2022, 10:00, Никита Черников
Рейс «Уральских авиалиний» Москва — Барнаул приземлился в Новосибирске из-за тумана в столице Алтайского края, пишет «Катунь 24».
Самолёт, вылетающий в 22:05, задержали на час. Из-за крайне плохой видимости при подлёте к пункту назначения борт на протяжении 40 минут кружил над городом, но так и не смог приземлиться. В итоге рейс перевели в Новосибирск. Когда он прибудет в Барнаул, пока неясно.
Из-за погоды также задержали рейсы из Новосибирск в Новокузнецк, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что из Барнаула можно будет напрямую попасть в Мьянму.
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