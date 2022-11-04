Рейс «Уральских авиалиний» Москва — Барнаул приземлился в Новосибирске из-за тумана в столице Алтайского края, пишет «Катунь 24».

Самолёт, вылетающий в 22:05, задержали на час. Из-за крайне плохой видимости при подлёте к пункту назначения борт на протяжении 40 минут кружил над городом, но так и не смог приземлиться. В итоге рейс перевели в Новосибирск. Когда он прибудет в Барнаул, пока неясно.

Из-за погоды также задержали рейсы из Новосибирск в Новокузнецк, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что из Барнаула можно будет напрямую попасть в Мьянму.