Из Барнаула откроются авиарейсы на курорты экзотической азиатской страны

Из Барнаула можно будет напрямую попасть в Мьянму, пишет TourDom.ru.

Полёты в интересах российского туроператора «И-Линь Туризм» начнёт авиакомпания Myanmar Airways International в декабре. Перевозчик будет выполнять еженедельные рейсы в Мандалай из шести городов. Помимо столицы Алтайского края, в списке Новосибирск, Кемерово, Иркутск, Чита и Улан-Удэ.

Рейсы будут выполняться на 130-местном самолёте Airbus A319 в одноклассной компоновке. Перелёт займёт порядка пяти с половиной часов в зависимости от города.

Как рассказали в «И-Линь Туризм», оператор планирует загружать эту программу сам, предлагая туры на одну или две недели. Страна будет интересна для любителей пляжного отдыха и экскурсий.

Продажи путёвок начнутся после того, как авиакомпания получит слоты. Этот вопрос уже почти согласован. Примерная цена туров — от 130 тысяч рублей за неделю отдыха на двоих. При этом часть билетов поступит в свободную продажу, чем смогут воспользоваться самостоятельные туристы.