Баба-яга против. Почему в Алтайском крае до сих пор не отменили масочный режим?

В правительстве Алтайского края готовы отменить масочный режим, но пока не могут это сделать, рассказал amic.ru источник в администрации региона. Власти уверены, что пора пойти навстречу людям и отказаться от масок, поскольку эпидобстановка позволяет. Но для этого нужно коллегиальное решение оперштаба, а там с подобным мнением согласны не все. По словам источника amic.ru, против отказа от масок выступает региональное управление Роспотребнадзора.

«Рады бы, но не можем»

Масочный режим — единственное эпидограничение, которое остаётся в силе на территории Алтайского края. Между тем во многих российских регионах эту меру уже отменили. Так же хотят поступить и в правительстве края, сообщил amic.ru источник.

«Если бы всё зависело только от правительства, масочный режим уже был бы снят. Власти региона уже пришли к этому решению и готовы. Тем более жители уже давно об этом просят и нужно пойти им навстречу», — сказал источник.

Но пока это невозможно, подчеркнул собеседник. Пока краевое правительство встречает жёсткое сопротивление регионального Роспотребнадзора. В ведомстве до сих пор считают, что отказываться от масок ещё рано.

Мнение санитарных властей очень много значит во время заседаний регионального оперштаба. Решение об отмене масочного режима можно принять только коллегиально, совместно обсудив ситуацию и проголосовав. Взять на себя ответственность и отказаться от масочного режима самостоятельно в правительстве не могут, резюмировал источник.

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Почему Роспотребнадзор против отмены масочного режима?

В алтайском управлении Роспотребнадзора amic.ru подтвердили, что пока не считают отмену масочного режима своевременным и правильным решением. Впрочем, подробностей в ведомстве не сообщили. Лишь уточнили, что действуют строго в соответствии с указом главного санитарного врача России Анны Поповой.

«Позиция у нас проста и понятна. Существует постановление главного государственного санитарного врача России № 31 от 16 октября 2020 года. Документ устанавливает масочный режим на территории всей Российской Федерации. На данный момент это постановление не отменено и продолжает действовать. Поэтому мы его продолжаем исполнять», — пояснили amic.ru в краевом Роспотребнадзоре.

При этом в ведомстве отказались комментировать, почему другие регионы нашли способ отказаться от масочного режима, а Алтайский край — нет.

Планируется ли в ближайшее время заседание оперативного штаба, неизвестно. Поэтому пока ситуация складывается так, что отмены масочного режима в ближайшее время не будет. Возможно, такая ситуация удивит туристов, которые приедут на Алтай из регионов, где маски уже давно не обязательны.

Формальная норма

Жители Алтайского края маски давно не носят. И их, похоже, никто за это не штрафует / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Впрочем, маски в Алтайском крае уже почти никто не носит даже в общественных местах. Корреспондент amic.ru прошёлся по остановкам и торговым центрам и практически не встретил людей в масках.

Напомним, с вопросом об отмене масочного режима amic.ru обращался в профильные ведомства ещё весной. Но тогда ситуация была иная: от масок не отказались, поскольку ждали шестой волны COVID-19 в мае. Она в итоге так и не пришла.

Тогда бизнес-омбудсмен региона Андрей Осипов (тоже участвует в заседаниях оперштаба) предположил, что масочный режим не отменяют, чтобы потом заново его не вводить. Мера существует формально: режим действует, но маски в общественных местах никто не проверяет. Зато если эпидобстановка ухудшится, санитарный контроль можно будет ужесточить без дополнительных постановлений.