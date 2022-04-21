«Вопрос не острый». Отменят ли на Алтае масочный режим накануне майских праздников?

Российские губернаторы один за другим отменяют масочный режим, который был введён ещё весной 2020 года. Эпидобстановка в регионах улучшается, а впереди россиян ждут майские праздники. Но в Алтайском крае с подобным решением не спешат. Вопрос пока даже не стоит на повестке, уточнили amic.ru в пресс-службе алтайского правительства. То же самое рассказали в региональном Роспотребнадзоре: в ведомстве считают, что отменять маски ещё очень рано.

О том, почему на Алтае не следуют примеру других регионов и пока предпочитают сохранить ограничительную меру, — в материале amic.ru.

«Пока не обсуждается»

Первыми субъектами РФ, которые решились отменить масочный режим, были Москва и Московская область. Их примеру последовали и другие: на данный момент «сняли маски» уже более 15 регионов. В их числе и соседи Алтая: Новосибирская и Кемеровская области, а также Красноярский край.

Но в Алтайском крае вопрос пока не стоит, рассказали amic.ru в пресс-службе местного правительства. Там ссылаются на недавнее выступление министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. Во время пресс-конференции 11 апреля он напомнил, что пандемия «всё ещё никуда не делась».

«Волнообразность её течения и вспышечный характер в начале года говорят, что инфекция серьёзная и завоёвывает новые ниши среди популяции», — заявил тогда Попов.

В правительстве эти доводы посчитали разумными. Маски отменять не планируют, «основываясь на эпидемиологической ситуации и прогнозах её развития».

Напомним, губернатор Виктор Томенко ввёл масочный режим в Алтайском крае 12 мая 2020 года своим постановлением. Отменить его тоже можно лишь губернаторским указом. Но перед этим нужно провести заседание оперштаба, где главе региона доложили бы эпидобстановку специалисты Роспотребнадзора и представители профильных ведомств.

В пресс-службе алтайского управления amic.ru пояснили, что даже если бы оперштаб провели в ближайшие дни, позиция ведомства осталась бы неизменной: «снимать масочный режим в Алтайском крае пока преждевременно». Там подчеркнули, что на Алтае и без того очень мягкий эпидрежим: все остальные ограничения уже отменены.

Новости

Здоровье «Пандемия никуда не делась»: министр Попов не исключил шестой волны COVID-19 на Алтае

Лучше перебдеть

В числе причин, по которым маски до сих пор не отменили, в пресс-службе правительства назвали также новости о возможном приходе на Алтай шестой волны COVID-19. Местные медики ещё в марте предупредили о том, что «стелс-омикрон», вспышка которого случилась в Китае, вскоре может «вспыхнуть» и в нашем регионе.

«У людей может появиться иллюзия, что пандемия закончилась. Заболевших всё меньше, да и о ковиде у нас стали говорить реже. Тем не менее это не так. Во-первых, заболевших всё ещё немало. А во-вторых, нет уверенности, что в дальнейшем всё будет хорошо. Конечно, медики за два года пандемии очень устали. Но пока нам нужно быть наготове, как натянутая струна. Чтобы в случае чего мы оперативно могли организовать помощь, развернуть койки и обеспечить доставку лекарств. Благо все эти алгоритмы мы уже наработали. И забывать о них ещё очень рано», — рассказывал amic.ru главный алтайский инфекционист Валерий Шевченко.

С тех пор новый штамм обнаружили в ряде российских субъектов, включая соседнюю Республику Алтай. В апреле Дмитрий Попов уточнил: официально «стелс-омикрон» в регионе ещё не выявлен, но заболевшие уже наверняка есть. Ориентировочно новый подъём заболеваемости ожидают как раз в мае 2022 года. Поэтому говорить об отмене масочного режима пока не приходится.

«Всё равно не наказывают»

Вопрос масок уже давно перестал быть острым для предпринимателей, считает алтайский бизнес-омбудсмен Андрей Осипов. По его словам, любое решение (и сохранение, и отмена) было бы формальным, поскольку маски уже и так «почти никто не носит».

«Мнение предпринимательского сообщества выражается в том, что если зайти в какое-нибудь заведение, в масках уже почти никого не увидишь. Хоть в офисе, хоть в магазине, хоть где. На бизнесе это уже никак не отражается, поскольку Роспотребнадзор больше не свирепствует. И тема не такая острая, как ситуация с теми же QR-кодами. Теперь у бизнеса трудности посерьёзнее есть», — заметил бизнес-омбудсмен.

Также он согласился, что риск прихода шестой волны COVID-19 достаточно велик, поэтому логично, пусть и формально, но сохранить масочный режим. Так бизнесу не придётся лишний раз перестраиваться и что-то глобально менять, если маски будут вводить вновь.

Какая сейчас эпидобстановка в Алтайском крае?

По данным оперштаба на утро 20 апреля, в Алтайском крае выявлено 137 новых заболевших коронавирусом, включая бессимптомные случаи. Количество заражённых пока неуклонно снижается — ещё в начале месяца в регионе ежедневно выявляли около 400 новых инфицированных.

За всё время пандемии COVID-19 на Алтае заразился 265 321 человек, 40 427 из которых — дети. При этом скончалось 10 158 пациентов с подтверждённым диагнозом «новая коронавирусная инфекция».