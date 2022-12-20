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«Бабули в шоке!» В Барнауле пожаловались на водителя, который припарковался не в своём дворе, повесил цепь и наехал на клумбы

Житель города отметил, что места во дворе для машин куча, однако автомобилист решил сделать собственную стоянку

20 декабря 2022, 10:15, Никита Черников

Житель краевой столицы в паблике Barnaul 22 пожаловался на автомобилиста, который припарковался не своём дворе и устроил там настоящую вакханалию.

«Никогда не жил у нас во дворе, приехал к кому-то в гости, поставил свою машину во двор, срубил железную трубу, повесил цепь и наехал на клумбы — это ужас! Всё сделал по-своему, а бабули, которые сажали это, в шоке!» — посетовал горожанин.

Автор сообщения отметил, что «места на парковке во дворе куча», однако этот водитель решил сделать собственную стоянку. При этом двор по какому адресу подразумевает горожанин, он не уточнил.

Ранее барнаулец пожаловался по поводу поворота с 2-й Строительной улицы, из-за которого на магистралях в сторону Индустриального района образуются пробки.

Комментарии 8

  • Прежде чем купить машину, нужно подумать ,где будешь ее оставлять.Скоро не будет газонов и зелёных уголков. Слышала по новостям ,как извинялись за доставленное неудобство водителям , которые оставляли машины на улицах , а сейчас с очисткой улиц от снега запрещено оставлять на некоторых улицах.Это нужно перед жителями, водителям извиняться за доставленное неудобство, а не наобород
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Клубы красивые
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Это нужно перед жителями, водителям извиняться за доставленное неудобство, а не наобород --- Какое интересное слово "наобород". Еще перед кем водители должны извинится? Весь список напишите? Без машин идиотов полно, среди пешеходов наглых и отшибленных уже 50% - Вы не перед кем не хотите извинится??
    20 декабря, Гость   Ответить
  • не нашлось мужика отмудохать и обоссать этого питуха
    20 декабря, Гость   Ответить
  • "Еще перед кем водители должны извинится?" Че ты разбухтелся? Все правильно говорит 1 комментатор. Если ты покупаешь машину - перед обществом возникают только обязанности, а никак не права. Права тебе лично возникают в виде свободы передвижения. А у нас видите ли купил ведро с гайками - сразу приподнялся якобы, клоуны. Пешеход - главный в городе. И любой водитель в первую очередь пешеход.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Да и зарулём неадекватов хватает, медкомиссию зря отменили, надо каждый год чтоб проходили, может больше нормальных водителей будет на дорогах больше.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Медкомиссии можно раз в полгода сделать или ежеквартально, сейчас деньги в бюджет надо собирать. Все равно поликлиники больными ОРВИ забиты, пусть сразу медкомиссии проходят
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, идиот за рулем гораздо опаснее идиота без руля. Посадить такого за руль - это как обезьяне гранату дать.
    20 декабря, Гость   Ответить
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