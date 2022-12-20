«Бабули в шоке!» В Барнауле пожаловались на водителя, который припарковался не в своём дворе, повесил цепь и наехал на клумбы

Житель города отметил, что места во дворе для машин куча, однако автомобилист решил сделать собственную стоянку

20 декабря 2022, 10:15, Никита Черников

Житель краевой столицы в паблике Barnaul 22 пожаловался на автомобилиста, который припарковался не своём дворе и устроил там настоящую вакханалию.

«Никогда не жил у нас во дворе, приехал к кому-то в гости, поставил свою машину во двор, срубил железную трубу, повесил цепь и наехал на клумбы — это ужас! Всё сделал по-своему, а бабули, которые сажали это, в шоке!» — посетовал горожанин.

Автор сообщения отметил, что «места на парковке во дворе куча», однако этот водитель решил сделать собственную стоянку. При этом двор по какому адресу подразумевает горожанин, он не уточнил.

Ранее барнаулец пожаловался по поводу поворота с 2-й Строительной улицы, из-за которого на магистралях в сторону Индустриального района образуются пробки.