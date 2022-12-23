Барнаул оказался в шестёрке российских городов, где квартиры за год подорожали больше всего
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 28,4%
Барнаул по итогам 2022 года оказался на шестом месте среди российских городов с населением более 300 тыс. человек, где подорожало жильё на вторичном рынке, сообщает ТАСС.
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке России за 2022 год увеличилась на 16,2%, до 96,06 тыс. рублей.
«За год больше всего квартиры на вторичном рынке подорожали в Архангельске (+39,7%), Кирове (+38,2%), Махачкале (+34,3%), Кемерове (+29,9%), Ставрополе (+29,4%), Барнауле (+28,4%), Челябинске (+27,6%), Владикавказе (+27,4%), Саратове (+27%) и Смоленске (+26,6%)», — говорится исследовании федерального портала «Мир квартир».
Ранее сообщили, что в Барнауле опять подорожала недвижимость, достигнув исторического максимума.