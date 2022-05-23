Барнаул встал в гигантских пробках утром 23 мая

В Барнауле утром 23 мая пробки достигли 7 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Транспорт двигается по улицам города медленно после полного закрытия моста на Новом рынке.

Наибольшие затруднения движения наблюдаются на проспектах Ленина и Калинина, а также на улицах Северо-Западной и Матросова.

Также пробки отмечаются на участках Павловского тракта, проспекта Строителей, улиц Советской Армии, Кутузова и шоссе Ленточный бор.