Барнаул встал в гигантских пробках утром 23 мая
Тяжелее всего обстоит дорожная ситуация в районе моста на Новом рынке
23 мая 2022, 08:22, Никита Черников
В Барнауле утром 23 мая пробки достигли 7 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Транспорт двигается по улицам города медленно после полного закрытия моста на Новом рынке.
Наибольшие затруднения движения наблюдаются на проспектах Ленина и Калинина, а также на улицах Северо-Западной и Матросова.
Также пробки отмечаются на участках Павловского тракта, проспекта Строителей, улиц Советской Армии, Кутузова и шоссе Ленточный бор.
Путепровод на пр. Ленина в Барнауле закрывают, как будем ездить и как ходить? Ответы на самые главные вопросы
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