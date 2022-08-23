Барнаульцам досрочно вернули горячую воду, но не всем. Список адресов

В Барнауле 23 августа досрочно запустили горячую воду для жителей в контуре ТЭЦ-3, сообщает мэрия.

Напомним, с 22 по 25 августа в городе отключили горячую воду для подготовки к зиме. На четыре дня без ресурса остались почти 400 тысяч жителей.

«Барнаульцы, живущие на улицах Юрина, Островского, Малахова, Антона Петрова, Георгия Исакова, Гущина и других, уже могут получать горячую воду», — говорится в сообщении.

Ресурс вернули в 291 жилой дом, 20 детсадов, 15 школ, 10 больниц. Объекты подключили по резервной схеме от ТЭЦ-2. После завершения работ в контуре ТЭЦ-3, которые продлятся до 25 августа, переключат обратно.

Список адресов:

ул. Антона Петрова: 126, 150, 136, 130а, 138, 128а, 176А, 178, 122, 124, 128, 138а, 134, 146, 142а, 146а, 158, 156, 152, 148, 144, 142, 172, 168, 176, 164а, 154, 120, 166, 164, 152, 170, 128б, 146г, 160, 132, 140, 130, 174, 234, 212, 228, 206, 204, 230, 238, 226, 222, 214, 214а, 202, 200, 218, 216, 224, 208, 232, 240, 242;

ул. Георгия Исакова: 151, 135, 173а/1, 173а/2, 144, 133, 137, 141, 163, 159, 153, 142, 163а, 138, 139а, 170, 136, 147, 127, 129, 129а, 132, 134, 151а, 146б, 146а, 148, 150, 133а/1, 143, 145, 130, 131а, 133а/2, 177, 175, 169, 165, 142а, 131, 157, 173, 171, 158, 156, 168, 146, 166, 139, 140а, 161, 125, 225, 210, 223а, 235, 234, 230, 223, 219, 206, 204, 216, 218, 211, 226, 208, 256, 254, 231, 242, 233, 209, 245, 244, 243, 239, 238, 237, 203, 236, 248, 214, 246а, 252, 246, 202, 240, 232, 221, 229, 217, 215, 205, 201, 206а, 212, 222, 241, 207, 227, 250, 200, 172, 174;

ул. Гущина: 177а, 167, 161а, 173, 173е, 169, 165, 163, 171, 173Д, 161, 153В, 151, 153, 153А, 157А, 157, 150/4, 150/3, 150/2, 150/24;

ул. Коммунистическая: 9;

ул. Малахова: 48, 54, 46, 50, 56, 53, 73, 51, 58, 66, 64, 68, 60, 64б, 52, 44, 55, 67, 59, 57, 63, 69, 65, 61, 34а;

ул. Островского: 16, 6а/2, 12, 4а/2, 4, 32, 10, 6а/1, 4а/1, 7, 14а, 6, 8, 26а, 30, 22, 24, 26, 14, 25, 17, 64, 52б, 56, 27, 21, 48, 46, 42, 38, 52, 58, 19, 17а, 40, 62, 50, 33, 31, 29, 23, 44, 36, 15, 60;

ул. Покровская: 10;

ул. Попова: 37, 49, 59, 57, 55, 51, 45, 43, 43а, 47;

ул. Северо-Западная: 232, 234, 214а, 214, 224, 216, 218, 226, 230, 222, 228, 230а;

ул. 2-я Северо-Западная: 61, 55, 57;

ул. Солнцева: 11, 9, 13, 17а, 15, 7;

ул. Юрина: 202, 188б, 208, 202б/2, 206а/2, 208в, 206к, 206г, 208в, 190в, 188б, 208б, 241а, 206е, 208е, 204в, 186/2, 206/2, 202а/2, 204б/2, 186а, 204а, 202б/1, 202а/1, 206а/1, 281, 273, 182, 188, 265, 204б/1, 192, 206в, 271а, 190, 202в, 196, 208а, 206б, 210, 188а, 210а, 208в, 186/1, 204ж, 168з, 170, 172, 209, 174, 166, 166г, 203, 166а, 289, 235, 231, 229, 239, 243а, 287, 267, 249, 275, 241, 283, 263, 261, 279, 269, 247, 245, 243, 285, 241, 253, 271, 237, 233, 277, 255, 257, 291, 219, 221, 225, 223, 180д.