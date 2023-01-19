Барнаульцам на Крещение отключили горячую воду и отопление. Список адресов

В Барнауле 19 января ограничили подачу горячей воды и отопления в 16 многоквартирных домах и двух детских садах, сообщает СГК.

"В преддверии похолодания, которое синоптики обещают на этих выходных, сегодня с 09:00 до 17:00 часов ремонтные бригады проводят замену участка теплосети у дома № 70Б на Петра Сухова и № 239 по Антона Петрова. За это время на Сухова будет заменено шесть метров трубопровода диаметром 300 мм. Работы ведут две аварийных бригады. На Антона Петрова меняем девять метров трубопровода диаметром 200 мм", – пояснили в компании.