Барнаульцев в центре города поджидает опасный штырь

Жители Барнаула предупредили горожан о том, что в центре города их поджидает опасный штырь. Пост на эту тему опубликовали в сообществе Barnaul22.

Кусок металла торчит из асфальта у остановки КДМ на проспекте Строителей. На асфальте разглядеть его очень трудно.

Автор сообщения рассказал, что при нём о штырь споткнулась женщина. Она упала, порвала перчатку и испачкалась. Отмечается, что люди спотыкаются здесь уже не в первый раз.

Ранее барнаулец пожаловался на то, что лес у перинатального центра загадили люди, которые ждут своих родственников.