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Барнаульцы пожаловались на засыпанную коммунальщиками парковку

Грейдер очистил дорогу, но отвалы преградили путь к парковочным местам

29 декабря 2022, 10:54, Илья Звягинцев

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Жители района новостроек в Барнауле пожаловались на работу коммунальщиков. Пост опубликовали в сообществе «Barnaul22».

По словам автора сообщения, на улице Взлетная от улицы Сиреневая в сторону улицы С. Ускова прошел грейдер, который очистил дорогу, но отвалы перекрыли проезды к парковкам.

Горожанин отметил, что без лопаты припарковать машину невозможно.

«Пусть лучше вообще не чистят при таком раскладе», — сказано в сообщении.

Комментарии 14

  • Ребят, они всегда так чистят дороги)), лопата вам в помощь. Что ныть то - почистили и вперед.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • снова вконтактышу нехорошо. ты оплати за эту парковку хотя бы тысячу в месяц, а потом скули, что плохо делают. так ведь хочет и жоповозку нахаляву бросить и чтоб дороги блестели как у кота бубенцы
    29 декабря, Гость   Ответить
  • По всему городу так засыпаны парковочные места
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Парковки... засыпаны!!! Каждый год по всему городу многие выезды из дворов так засыпает))
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Да неужели? А как вы представляете очистку дороги? Чтобы грейдер корячился и карманы эти вычищал?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ты о какой вообще оплате? Пернул в лужу называется.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Вообще насрать, что на выселках происходит) я просто ради удовольствия оставил свой комментарий)
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, на выселках ? Я на Октября к дому своему подъехать не могу, завалено все так же.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, тебе насрать, конечно, у тебя и машины то нет, у нищеброда :-)
    29 декабря, Гость   Ответить
  • че первый раз что ли???
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, у тебя и машины то нет, у нищеброда :-) ------ Это ты нищеброд, а он на хаммере ездит и ему пофигу на эти завалы.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Дорогу чистят дорожники! Коммунальщики мусор вывозят, крыши чистят и дворы!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Если парковка принадлежит магазину, то магазин должен ее очистить от завалов. Если парковка к жилым домам относится, то это управляющая компания очищает.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость,надо им еще подсказать чтоб снег на дорогу не кидали по любому найдется какой нибудь дятел который так поступит а грейдер повторит маневр
    29 декабря, Гость   Ответить
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