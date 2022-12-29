Барнаульцы пожаловались на засыпанную коммунальщиками парковку

Грейдер очистил дорогу, но отвалы преградили путь к парковочным местам

29 декабря 2022, 10:54, Илья Звягинцев

Фото: Barnaul22

Жители района новостроек в Барнауле пожаловались на работу коммунальщиков. Пост опубликовали в сообществе «Barnaul22».

По словам автора сообщения, на улице Взлетная от улицы Сиреневая в сторону улицы С. Ускова прошел грейдер, который очистил дорогу, но отвалы перекрыли проезды к парковкам.

Горожанин отметил, что без лопаты припарковать машину невозможно.