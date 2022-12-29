Барнаульцы пожаловались на засыпанную коммунальщиками парковку
Грейдер очистил дорогу, но отвалы преградили путь к парковочным местам
29 декабря 2022, 10:54, Илья Звягинцев
Фото: Barnaul22
Жители района новостроек в Барнауле пожаловались на работу коммунальщиков. Пост опубликовали в сообществе «Barnaul22».
По словам автора сообщения, на улице Взлетная от улицы Сиреневая в сторону улицы С. Ускова прошел грейдер, который очистил дорогу, но отвалы перекрыли проезды к парковкам.
Горожанин отметил, что без лопаты припарковать машину невозможно.
«Пусть лучше вообще не чистят при таком раскладе», — сказано в сообщении.
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