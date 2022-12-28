В Барнауле пожаловались, что приходится ползком подниматься с остановки в гору
Проблемный участок находится на пересечении Малахова и Павловского тракта
28 декабря 2022, 08:30, Никита Черников
Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"
Житель Барнаула пожаловался, что приходится ползком подниматься с автобусной остановки в гору.
По его словам, речь идёт об остановочном павильоне на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта.
«Людям приходится на четвереньках по сугробам подниматься в гору», — написал горожанин в паблике «Чёрное и Белое Барнаул».
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