В Барнауле пожаловались, что приходится ползком подниматься с остановки в гору

Проблемный участок находится на пересечении Малахова и Павловского тракта

28 декабря 2022, 08:30, Никита Черников

Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался, что приходится ползком подниматься с автобусной остановки в гору.

По его словам, речь идёт об остановочном павильоне на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта.