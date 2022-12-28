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В Барнауле пожаловались, что приходится ползком подниматься с остановки в гору

Проблемный участок находится на пересечении Малахова и Павловского тракта

28 декабря 2022, 08:30, Никита Черников

Фото:
Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался, что приходится ползком подниматься с автобусной остановки в гору.

По его словам, речь идёт об остановочном павильоне на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта.

«Людям приходится на четвереньках по сугробам подниматься в гору», — написал горожанин в паблике «Чёрное и Белое Барнаул».

Комментарии 14

  • че в первый год так?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • на фото никого на четвереньках нет. вывод? вконтактыш брешет как бездомная собака
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Юра брешет как дура!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Зато очень весело!)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Там вообще зачем остановка нужна?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • да реально ненужная остановка
    28 декабря, Гость   Ответить
  • можно дойти до ближайшего пешеходного перехода (100 метров на север) , подняться по леснке. И идти себе , куда надо. Зачем по горам карабкаться-то?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Лестница на противоположной стороне Малахова! А по этой стороне ближайшая остановка Гридасова. А это очень даже не близко, особенно нам, пенсионерам. Несколько лет живу по адресу Малахова 134а и очень мечтаю о маленькой лестнице именно на этой остановке! Многим людям это облегчит жизнь.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, умный в гору не пойдет, умный гору обойдёт!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, умный в гору не пойдет --- умный в гору поползёт))))))))))))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Веселые горки
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, 100 метров?! Вы предлагаете пройти целых 100 метров?! На север?! Вы, наверное, не знаете наших людей. Они не ищут лёгких путей.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • и каждому компас выдать
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Юрию делать что ли больше нечего? Правда, Юра, ты такая дура!
    28 декабря, Гость   Ответить
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