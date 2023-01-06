Барнаульцы смогут уехать с рождественской службы на трамваях

Электротранспорт будет ходить в краевой столице в ночь с 6 на 7 января

06 января 2023, 12:15, ИА Амител

Трамвай/ Фото: amic.ru

Электротранспорт будет работать в Барнауле в рождественскую ночь с 6 на 7 января. Благодаря ему жители города смогут уехать домой после рождественской службы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в городе будет ходить два вагона. Первый начнёт движение в 01:20. Он пойдёт по маршруту Покровский кафедральный Собор — улица Анатолия — проспект Красноармейский — площадь Свободы (время прибытия в 01:26) — улица Анатолия — Покровский кафедральный собор (время прибытия в 01:34) — улица Челюскинцев — улица Антона Петрова — Александро-Невский собор (время прибытия в 02:02) — улица Попова — станция Докучаево — улица Попова — улица Власихинская — улица Малахова — далее на заход в депо (улица Гридасова).

Второй вагон тоже выйдет из депо в 01:20. Он двинется по маршруту Александро-Невский собор — улица Антона Петрова — улица Северо-Западная — Дом быта — улица Северо-Западная — далее на заход в депо (проспект Коммунаров).

Напомним, что рождественские богослужения в Барнауле пройдут в Покровском кафедральном соборе на Никитина, 137; в Дмитриевском храме на площади Спартака, 10; в Александро-Невском соборе на Антона Петрова, 221; в Иоанно-Богословском храме на ул. Шумакова, 25а; в Иверском семинарском храме при Барнаульской епархии на ул. Ядринцева, 66 и в храме святителя Николая Чудотворца на пр. Ленина, 36.