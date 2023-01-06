Правда ли, что Россия вводит рождественское перемирие на Украине и что ответил на это Зеленский

Инициатором рождественского перемирия выступил патриарх Кирилл

06 января 2023, 10:45, ИА Амител

Патриарх Кирилл / Фото: patriarchia.ru

Российские власти решили ввести так называемое рождественское перемирие на Украине. Поручения военным уже даны, однако Украина на предложение о перемирии не согласилась и прекращать огонь её военные не намерены.

Организовать рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января призвал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его обращение опубликовано на сайте епархии. Затем президент России Владимир Путин поручил ввести по всей линии боевого соприкосновения на Украине режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова», — говорится в опубликованном на сайте Кремля поручении Владимира Путина.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания на 36 часов (с 12:00 6 января до 24:00 7 января) ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения, пишет телеграм-канал Минобороны России.

Между тем украинцы рождественское перемирие отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский предложение о перемирии отверг и назвал его «прикрытием», пишет «Коммерсант». По мнению Зеленского, Россия намерена воспользоваться режимом тишины, чтобы усилить позиции на линии соприкосновения. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал перемирие «циничной ловушкой», а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Киев не воспринимает предложение о перемирии всерьёз. США и Евросоюз инициативу России также не поддержали.