Жители Барнаула стали больше курить

За последние три месяца в Барнауле потребление сигарет увеличили 14% опрошенных курильщиков, свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.

Аналогичная ситуация наблюдалась в апреле 2020 года в разгар локдауна, когда об усилении вредной привычки сообщили 16% респондентов из Барнаула.

«Те, кто планирует бросить курить, сейчас выкуривают в среднем по 12 сигарет в сутки, а те, кто не слишком озабочен опасностью никотина, — по 16 сигарет. При этом мужчины курят чаще женщин: те, кто старается оставить вредную привычку в прошлом, — в среднем по 11 сигарет в день (против восьми среди женщин), а те, кто не собирается бросать, — по 20 сигарет (против 15 среди женщин)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Алтайский край стал лидером среди российских регионов по числу выявленных психических расстройств.