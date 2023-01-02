Барнаульцы увидели «радугу» над городом 2 января

Зимой гало — довольно частое оптическое явление

02 января 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: Андрей Никитин

Утром 2 января многие барнаульцы заметили необычное природное явление — гало. Свечение вокруг солнца было хорошо видно из разных точек города.

Возможно, небольшое похолодание, пришедшее на смену тёплой погоде со снегом, и стало причиной оптического явления. Гало можно наблюдать при особом стечении метеоусловий.

Гало, как правило, имеет форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Обычно оно появляется вокруг солнца или луны, иногда — вокруг других мощных источников света. Существует множество типов гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 км.