Барнаульцы заметили кролика во дворе многоэтажки

Горожане предположили, что животное сбежало от нерадивых хозяев

11 января 2023, 08:41, ИА Амител

Символ 2023 года посетил один из дворов в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Ушастый прибежал во двор дома по улице Малахова, посмотрел по сторонам, а затем побежал дальше. Куда убежал кролик, неизвестно.

В комментариях под постом пользователи разделились во мнениях о том, кролик это был или заяц.

Также горожане предположили, что животное сбежало от нерадивых хозяев, которые не смогли за ним уследить.

Также комментаторы много шутили о том, что кролика стоит пустить на шашлык.