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Барнаульцы заметили кролика во дворе многоэтажки

Горожане предположили, что животное сбежало от нерадивых хозяев

11 января 2023, 08:41, ИА Амител

Символ 2023 года посетил один из дворов в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Ушастый прибежал во двор дома по улице Малахова, посмотрел по сторонам, а затем побежал дальше. Куда убежал кролик, неизвестно.

В комментариях под постом пользователи разделились во мнениях о том, кролик это был или заяц.

Также горожане предположили, что животное сбежало от нерадивых хозяев, которые не смогли за ним уследить.

Также комментаторы много шутили о том, что кролика стоит пустить на шашлык. 

 

Комментарии 6

  • в итоге кролик оказался зайцем русаком.
    11 января, Гость   Ответить
  • Новогодние подарки начинают разбегаться))
    11 января, Гость   Ответить
  • ловите - пожарите
    11 января, Гость   Ответить
  • наивные чукотские дети.. как же.. убежал.. выкинули! на мороз.. надоел
    11 января, Гость   Ответить
  • многие кроликов брали как подарок на елку, а щас выкидывают за ненадобностью. Но зайца спутать с кроликом...это талант. Заяц КРУПНАЯ зверюга размером со среднюю собаку, больная голова, ноги длинные. а кролик полуползающее малюсенькое как котик существо
    11 января, Гость   Ответить
  • у афтара тремор рук что ли?
    11 января, Гость   Ответить
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