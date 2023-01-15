Барнаулец как чуду обрадовался дорожникам, которые наконец приехали убирать снежную кучу

Молодой человек сыграл рабочим на барабане и поклонился

15 января 2023, 07:30, ИА Амител

Видео: "Вести Алтай"

Житель Барнаула вышел к дорожникам, которые начали убирать гору снега, сыграл для них на барабане и поклонился. Об этом сообщили "Вести Алтай".

Всё произошедшее попало на видео. Издание отмечает, что ролик был сделан на улице Молодёжной.

"Барнаульцы радуются как чуду, когда коммунальщики (наконец-то) убирают горы снега с улиц, и искренне благодарят", – пишут "Вести".

Напомним, днём 14 января в Барнауле в уборке снега и наледи задействовали 113 единиц техники МБУ "Автодорстрой", ещё 125 человек работали вручную.