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Барнаулец как чуду обрадовался дорожникам, которые наконец приехали убирать снежную кучу

Молодой человек сыграл рабочим на барабане и поклонился

15 января 2023, 07:30, ИА Амител

Видео: "Вести Алтай"

Житель Барнаула вышел к дорожникам, которые начали убирать гору снега, сыграл для них на барабане и поклонился. Об этом сообщили "Вести Алтай"

Всё произошедшее попало на видео. Издание отмечает, что ролик был сделан на улице Молодёжной.

"Барнаульцы радуются как чуду, когда коммунальщики (наконец-то) убирают горы снега с улиц, и искренне благодарят", – пишут "Вести".

Напомним, днём 14 января в Барнауле в уборке снега и наледи задействовали 113 единиц техники МБУ "Автодорстрой", ещё 125 человек работали вручную. 

 

Комментарии 5

  • Я поняла почему к нам не едут убирать кучи льда и снега, мы не так их встречаем.))
    15 января, Гость   Ответить
  • Видео снято в центре города))) Представляете, что на окраинах(((?
    15 января, Гость   Ответить
  • клоун. а мог бы просто лбом об плитку подолбиться.
    15 января, Гость   Ответить
  • Нет, ну, что за болван... рядом спецтехника работает, массой 8 тонн между прочим, а этот тут свои перфомансы в непосредственной близости устраивает... представляю как оператор матерился... на его месте вышел бы и этому перфомансисту лещей надавал бы... ну может не надавал бы... но очень бы хотелось:)
    15 января, Гость   Ответить
  • на его месте вышел бы и этому перфомансисту лещей надавал бы... ну может не надавал бы... но очень бы хотелось:) ----бы от навешал разделяет действие, мамкин вояка
    15 января, Гость   Ответить
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