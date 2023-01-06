Барнаулец выращивал гашиш и марихуану в столярной мастерской и продавал через знакомых

Полицейские уже задержали мужчину и его подельников

06 января 2023, 19:50, ИА Амител

Фото с места преступления/ Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности и контрабанде наркотиков задержали жителя Барнаула, который выращивал коноплю и марихуану для продажи, а также двух его посредников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские установили, что в столярной мастерской, которая была на территории домовладения, мужчина 1974 года рождения выращивал коноплю, чтобы потом изготавливать наркотики как для себя, так и для сбыта. Он создал в помещении тепличные условия и заказывал в интернете семена разных сортов.

Мужчина высушивал «урожай», а затем отдавал его двум знакомым 1982 и 1977 годов рождения, которые продавали товар. Таким «бизнесом» он занимался полгода.

«В ходе обыска по месту жительства основного фигуранта полицейские изъяли около 50 граммов марихуаны, менее грамма гашиша, около килограмма частей растений конопли (собранный «урожай» был разложен в помещении для сушки), а также 20 горшков с растениями конопли», — отметили в ведомстве.

Сейчас в отношении мужчин возбуждено три уголовных дела — по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств») и одно по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, изготовление и переработка наркотических средств»).

Напомним, что недавно барнаульская полиция рассказала о новом способе мошенничества на новогодних праздниках.



