Барнаульские бизнесмены собрали более миллиона рублей на спецтехнику для мобилизованных
Военным передали квадрокоптеры, планшеты, активные стрелковые наушники и кнопочные телефоны
4 декабря 2022, 10:35, Илья Звягинцев
Фото: пресс-служба регионального правительства
Барнаульские предприниматели собрали более одного миллиона рублей на покупку спецтехники для мобилизованных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Военнослужащим передали квадрокоптеры, планшеты, активные стрелковые наушники, кнопочные телефоны, персональные мобильные солнечные батареи для зарядки раций.
Для того чтобы вручить солдатам купленную технику, в Омск поехал депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как региональные власти помогают мобилизованным жителям региона.
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