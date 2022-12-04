Барнаульские бизнесмены собрали более миллиона рублей на спецтехнику для мобилизованных

Фото: пресс-служба регионального правительства

Барнаульские предприниматели собрали более одного миллиона рублей на покупку спецтехники для мобилизованных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Военнослужащим передали квадрокоптеры, планшеты, активные стрелковые наушники, кнопочные телефоны, персональные мобильные солнечные батареи для зарядки раций.

Для того чтобы вручить солдатам купленную технику, в Омск поехал депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как региональные власти помогают мобилизованным жителям региона.