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Барнаульские курьеры «Яндекс. Еды» присоединились к забастовке из-за низких зарплат

Нехватку сотрудников доставки могут испытывать сразу в 15 городах России

26 декабря 2022, 09:21, Илья Звягинцев

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Сотрудники сервиса «Яндекс. Еда» сразу в 15 городах России присоединились к забастовке из-за низких зарплат. Об этом сообщает телеграм-канал профсоюзного объединения курьеров.

По информации профсоюза, нехватку сотрудников доставки могут испытывать в Москве, Химках, Одинцово, Петербурге, Воронеже, Краснодаре, Чебоксарах, Волгограде, Тюмени, Ставрополе, Липецке, Томске, Новом Уренгое, Нижнем Новгороде и Барнауле.

Отмечается, что длится забастовка уже шесть дней. Основным требованием является установка оплаты в размере 110 рублей за заказ, обязательное заключение трудового договора и ограничение зоны доставки.

В некоторых городах курьеры выходят на пикеты.

Комментарии 14

  • А на Первом и интернете все больше про Омерику и Цеевропу показывают
    26 декабря, Гость   Ответить
  • на конечного потребителя ляжет , а ФАс поФИГ
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Барнаульские курьеры «Яндекс. Еды», как правило, молодые, здоровые и подлежащие призыву
    26 декабря, Гость   Ответить
  • как правило, молодые, здоровые и подлежащие призыву -- интересно, как они бронь получили
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно есть «Яндекс. Еда» в новых регионах России?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Арбайтен, шнелле, шнелле!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Варум зи нихт арбайтен?!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • За зп меньше 75 тыс руб сами себе еду развозите
    26 декабря, Гость   Ответить
  • если все эти яндексы с хрендокатами загнутся я буду радоваться
    26 декабря, Гость   Ответить
  • а кто-то у них часто заказывает? я больше тем у кого авто
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А вот видео видел что они 80-120тр зарабатывают... и бастуют?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • как правило, молодые, здоровые и подлежащие призыву -- интересно, как они бронь получили --- вы , простите, не здоровы? Курьерами работают школьники и студенты.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • я буду радоваться -- а они вам прям жить мешают?.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • если все эти яндексы с хрендокатами загнутся я буду радоваться -- чему радоваться? доставка это удобно. Я ,например, на работе зацепилась за стул. Порвала колготки. Заказала доставку из магазина. И самой не пришлось бросать рабочий процесс , куда-то бежать
    28 декабря, Гость   Ответить
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