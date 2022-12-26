Барнаульские курьеры «Яндекс. Еды» присоединились к забастовке из-за низких зарплат

Нехватку сотрудников доставки могут испытывать сразу в 15 городах России

26 декабря 2022, 09:21, Илья Звягинцев

Фото: unsplahs.com

Сотрудники сервиса «Яндекс. Еда» сразу в 15 городах России присоединились к забастовке из-за низких зарплат. Об этом сообщает телеграм-канал профсоюзного объединения курьеров.

По информации профсоюза, нехватку сотрудников доставки могут испытывать в Москве, Химках, Одинцово, Петербурге, Воронеже, Краснодаре, Чебоксарах, Волгограде, Тюмени, Ставрополе, Липецке, Томске, Новом Уренгое, Нижнем Новгороде и Барнауле.

Отмечается, что длится забастовка уже шесть дней. Основным требованием является установка оплаты в размере 110 рублей за заказ, обязательное заключение трудового договора и ограничение зоны доставки.

В некоторых городах курьеры выходят на пикеты.