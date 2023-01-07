Барнаульские власти отчитались о тяжёлой борьбе с последствиями снегопада в городе

Силами МБУ «Автодорстрой» за ночь из города вывезли 8 тысяч кубометров снега

07 января 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Дорожные службы в Барнауле продолжают работу по очистке дорог города от снега. В ночь на 7 января силами МБУ «Автодорстрой» с улиц краевой столицы вывезли более 8 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба мэрии. Для посыпки проезжей части противогололёдными материалами использовано 248 тонн песко-соляной смеси. В ночную смену на городских улицах работала 171 единица снегоуборочной техники.

В мэрии рассказали, что снег вывезли с проектов Ленина, Строителей, Социалистического, площадей Советов, Октября, Текстильщиков, путепровода на Калинина, участков улиц Молодёжной, Гущина, Островского, Георгиева, Энтузиастов, Партизанской, Гоголя, Короленко, Никитина, Пионеров, Чудненко, Чеглецова. Ещё более десятка машин были задействованы администрациями районов города для очистки внутриквартальных проездов. В настоящее время в очистке улично-дорожной сети задействовано 140 единиц снегоуборочной техники. Очищают от снега дороги, посыпают песком подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши 115 единиц техники и 110 дорожных рабочих МБУ «Автодорстрой».

Всего на борьбу с последствиями снегопада выведено 40 дорожных рабочих и 1400 дворников.