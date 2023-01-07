Две дороги в Алтайском крае остаются закрытыми после мощного снегопада

7 января в регионе обещают облачную погоду без осадков

07 января 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Две дороги остаются перекрытыми 7 января в Алтайском крае после мощного снегопада, обрушившегося на регион во время зимних каникул.

По данным «Алтайавтодора», сейчас нельзя проехать по двум участкам:

К-18 Алейск – Чарышское (км 83+748 – 172+700) от с. Новокалманка до с. Чарышского, закрыта с 08:00 05.01.2023);

К-03 Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница НСО (с км 0+000 по км 71+102, от г. Змеиногорска до г. Рубцовска, закрыта с 18:00 04.01.2023).

При этом утром 7 января открыли движение по по автодорогам: К-26 (А-322 — Горняк — Староалейское), К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан), а также Поспелиха — Курья, Курья — Змеиногорск, Змеиногорск — Староалейское.

В МЧС по Алтайскому краю сообщили, что 7 января в регионе ожидается облачная погода. Небольшой, ночью местами умеренный, в предгорьях местами сильный снег, мокрый снег, в отдельных районах метели, гололёдные явления. В утренние часы местами по северу возможна изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, ночью 6-11 м/с, в начале ночи по югу местами порывы 15-20 м/с, днём 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -10…-15 градусов, по северу местами до -21 градуса, по югу местами -4…-9, днём -3…-8, по югу местами до +2 градусов.