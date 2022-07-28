Барнаульские чиновники вместе со студентами убрали мусор на засыхающем озере на «Трансмаше»

Чиновники администрации Ленинского района совместно со студенческим отрядом «Зелёная волна» очистили от мусора засыхающее озеро в садоводстве «Трансмаш» и вывезли оттуда 87 мешков мусора. Также они убрали берега безымянного озера на улице Гущина. Оно входит в цепь водоёмов, образующих реку Пивоварку. Об этом amic.ru рассказали в администрации Ленинского района.

26 июля прошла акция на озере у садоводства «Трансмаш», на пересыхание и засорение которого жаловались жители в социальных сетях. Тогда люди говорили, что на «Трансмаше» находится второй из списка водоемов, образующих реку Пивоварку, и его совсем не убирают.

Мешки с мусором вывезли оттуда 28 июля. Как сообщили в администрации, сейчас на «Трансмаше» уже почти нет озера, оно заросло камышом. Кроме того, чиновник отметил, что это искусственный водоём. Раньше озеро было поливочным и использовалось садоводами, теперь же в нём нет нужды, рассказывают в администрации. Ранее в Минприроды Алтайского края также отмечали, что озеро на «Трансмаше» — искусственное и не имеет отношения к реке.

Кроме того, уборка прошла и на озере в районе ул. Гущина, которое входит в цепь озёр, образующих реку Пивоварку. Там 28 июля собрали 10 мешков мусора. Всё это — бытовые отходы, которые там оставили люди.

«Сейчас озеро поддерживается в надлежащем состоянии, в ежедневном режиме там собирается мусор», — отметили в администрации Ленинского района.

На территории Ленинского района сейчас три озера, питающих Пивоварку. Одно находится на ул. Гущина, другое — на ул. Озёрной, а третье — в парке «Юбилейный». И на всех трёх ведётся регулярная уборка, рассказывают в администрации Ленинского района. Акции проводятся раз в две недели, а от властей на уборку выходит в среднем 25-30 человек.

Напомним, что о гибели озера рядом с садоводством «Трансмаш» написала активистка Ольга Богданенко. Она рассказала, что засыхают сразу несколько связанных с Пивоваркой озёр. Эксперты подтвердили amic.ru, что проблема действительно существует. Кроме того, доцент кафедры химической техники и инженерной технологии АлтГТУ Любовь Бельдеева говорила, что в самой Пивоварке копится мусор, а родники затягиваются.

Что касается озера на ул. Гущина, то ранее оно сильно засорялось. В январе 2022 года после коммунальной аварии его залило зловонными водами. Местные жители говорили, что водоёму грозит экологическая катастрофа. Весной 2022 года экоактивисты организовали там несколько субботников. 27 мая там провели большую уборку и вынесли около 500 мешков с мусором. В июне там появились дикие утки и ондатры.

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