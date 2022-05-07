Барнаульских общественников заинтересовала загадочная стройка в парке имени Ленина

Барнаульские общественники заинтересовались загадочной стройкой в парке имени Ленина. О проведении работ в социальных сетях рассказал активист Юрий Красильников.

Мужчина написал, что возводить неизвестную конструкцию начали прямо на лыжне Ильича, а также рассказал, что планирует встретиться с общественниками, которые уже выдвинулись на место.

Что именно начали строить в парке, им неизвестно, однако по сообщениям в социальных сетях, на месте строительства может появиться новый аттракцион.

Отмечается также, что обеспокоенные горожане вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что в барнаульском парке «Изумрудный» установили антивандальный туалет. Он будет работать с 12 часов дня до 21 часа вечера, поскольку оставлять его открытым постоянно невозможно.

Управляющий территорией Владислав Вакаев призвал относиться к санузлу бережно.