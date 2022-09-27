Барнаульский «Трансмаш» добился освобождения от мобилизации около 10 ошибочно призванных сотрудников

Барнаульское оборонное предприятие «Трансмаш» добилось освобождения от мобилизации около 10 сотрудников, которых ошибочно призывали военкоматы по повестке. Сейчас все они трудятся на предприятии, сообщили amic.ru в отделе кадров завода.

Кого призвали в военкоматы?

Отметим, что 24 сентября жена одного из работников предприятия — Ивана Бахтина — рассказала «Дождю» (сайт канала заблокирован Роскомнадзором, СМИ признано иноагентом), что её муж 21 сентября получил повестку в военкомат. При этом, по заявлению Минобороны, работники оборонных предприятий не подлежат призыву по частичной мобилизации.

Мужчина обратился в отдел кадров завода, и там ему дали справку о том, что он работает на «Трансмаше». Однако в военкомате Ивану Бахтину ответили, что документ не подходит. 24 сентября ему позвонили и приказали «явиться в военкомат через два часа».

«О справках с завода они слушать не хотят: у них свои списки. Мы все в ужасном состоянии», — рассказала Бахтина «Дождю».

Мужчина в военкомат не явился, и тогда по его адресу прописки приехала полиция. Кроме того, женщина подчеркнула, что повестки вручили нескольким сотрудникам предприятия.

Чем всё закончилось?

Но всё «разрешилось хорошо», Ивана Бахтина и других сотрудников «никуда не забрали», рассказали amic.ru в отделе кадров завода.

«Пока всё успешно разрешаем по каждому случаю, всё нормально. Никого не забрали. Всего повестка пришла где-то 10 работникам. Заявление в прокуратуру забрали. Мы довели информацию до военкоматов, они не были своевременно проинструктированы. Мы выдавали справки, но специалисты военкомата ничего не понимали. Всё нормально, все работают, вопрос улажен», — отметили в отделе кадров «Трансмаша».

Напомним, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Под неё попадают военнослужащие запаса, которые прошли военную службу и имеют военные специальности.

По данным Минобороны, от призыва по частичной мобилизации освобождаются работники оборонных предприятий, сотрудники аккредитованных организаций в сфере информационных технологий, работники российских операторов связи, задействованные в обеспечении безопасности работе сооружений, центров обработки данных, средств и линий связи, а также граждане, трудоустроенные в системообразующие СМИ и в организации, «обеспечивающие стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка».

При этом у специалистов должно быть высшее образование по включённым в список специальностям и направлениям подготовки.

Чтобы решать проблемы ошибочно мобилизованных, алтайский Народный фронт открыл на ул. Анатолия, 97, в Барнауле центр содействия для тех, кого призвали незаконно.

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