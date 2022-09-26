В Барнауле открыли центр содействия ошибочно мобилизованным
В ОНФ указали, что во время призыва недопустимы нарушения закона и халатность
26 сентября 2022, 09:39
В Алтайском крае развернули центр содействия тем, кого ошибочно призвали на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, сообщает региональное отделение ОНФ.
«Обращения принимаются по адресу: Барнаул, ул. Анатолия, 97, 4-й этаж, контактный телефон +7 385 235-37-88, а также в группу Народного фронта в ВК и ОК», — говорится в сообщении.
В Народном фронте подчеркнули, что при мобилизации недопустимы любые нарушения закона и халатность.
Ранее сообщили, что альтернативная гражданская служба при мобилизации не предусмотрена.
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