В Барнауле открыли центр содействия ошибочно мобилизованным

В Алтайском крае развернули центр содействия тем, кого ошибочно призвали на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, сообщает региональное отделение ОНФ.

«Обращения принимаются по адресу: Барнаул, ул. Анатолия, 97, 4-й этаж, контактный телефон +7 385 235-37-88, а также в группу Народного фронта в ВК и ОК», — говорится в сообщении.

В Народном фронте подчеркнули, что при мобилизации недопустимы любые нарушения закона и халатность.

Ранее сообщили, что альтернативная гражданская служба при мобилизации не предусмотрена.